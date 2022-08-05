Осадча показала, як підріс їхній з Горбуновим молодший син: "Мамина ніжність"

На сторінці в Instagram знаменитість розмістила ніжне фото, на якому хлопчик тулиться до своєї зіркової матусі, тримаючись на ручках.

19 серпня малюку виповниться рік.

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

У дописі Осадча поділилася, що тішиться від того, що всі події свого першого року життя хлопчик дізнається з розповідей.

"І буде це сприймати, як книжку з історії, з історії вільної, незалежної України, що перемогла в страшній війні", – написала зірка.

У коментарях юзери залишили багато приємних повідомлень.

Яке щастя, яка мамина ніжність

Яке золотце

Сонечко

Солодкий хлопчик

Зауважимо, Катерина Осадча та Юрій Горбунов одружилися у лютому 2017 року. 18 лютого того ж року у закоханих народився син Іван, а 19 серпня 2021-го – Данило. Також у Катерини є дорослий син Ілля, якого зірка народила у попередньому шлюбі з Олегом Поліщуком.

Нагадаємо, днями дружина Макаревича показала їхнього 4-місячного сина. Також обраниця музиканта прокоментувала ім'я малюка.

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