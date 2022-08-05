Осадча показала, як підріс їхній з Горбуновим молодший син: "Мамина ніжність"

Українська телеведуча Катерина Осадча показала, як підріс їхній з Юрієм Горбуновим молодший синочок Данило.
На сторінці в Instagram знаменитість розмістила ніжне фото, на якому хлопчик тулиться до своєї зіркової матусі, тримаючись на ручках.
19 серпня малюку виповниться рік.
У дописі Осадча поділилася, що тішиться від того, що всі події свого першого року життя хлопчик дізнається з розповідей.
"І буде це сприймати, як книжку з історії, з історії вільної, незалежної України, що перемогла в страшній війні", – написала зірка.
У коментарях юзери залишили багато приємних повідомлень.
- Яке щастя, яка мамина ніжність
- Яке золотце
- Сонечко
- Солодкий хлопчик
Зауважимо, Катерина Осадча та Юрій Горбунов одружилися у лютому 2017 року. 18 лютого того ж року у закоханих народився син Іван, а 19 серпня 2021-го – Данило. Також у Катерини є дорослий син Ілля, якого зірка народила у попередньому шлюбі з Олегом Поліщуком.
Нагадаємо, днями дружина Макаревича показала їхнього 4-місячного сина. Також обраниця музиканта прокоментувала ім'я малюка.
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