Осадча пригадала, як на початку війни їй написала зрадниця Тодоренко: "Дуже абстрактно"

Ведуча Катерина Осадча пригадала, як на початку повномасштабної війни їй написала зрадниця Регіна Тодоренко. Знаменитість розповіла, як вони листувалися.

На початку російського вторгнення в Україну ведуча "Голосу країни-12" Катерина Осадча закликала українських зірок, які перебували в Росії, не мовчати про війну.

Знаменитість пригадала, що на її закиди відповіла лише зрадниця Регіна Тодоренко. Та за словами Осадчої, сенсу від їхнього спілкування зовсім не було. Регіна нічого не писала Катерині конкретного. Тож коли ведуча зрозуміла, що лише марно витрачає свій час, то припинила спілкуватися зі зрадницею.

Катерина Осадча / Фото: jetsetter.ua

"Вона мені писала дуже абстрактно, нічого не сказала конкретного, тому що мої закиди були абсолютно конкретними. В якийсь момент після чергового листування я зрозуміла, що я просто витрачаю свою енергію", - розповіла в ЖВЛ ведуча.

Осадча зазначила, що про зрадників взагалі варто забути. Вони свою позицію щодо війни в Україні вже продемонстрували. Хоча Катерина зізнається, що взяла б у них інтерв'ю. Ведучій цікаво дізнатися, чому ж вони обрали саме таку позицію.

Катерина Осадча / Фото: jetsetter.ua

"Хто промовчав до сьогодні, всі там народні заслужені артистки і артисти, просто про них треба забути і все. Було бажання взяти інтерв'ю у всіх тих, хто активно будує свою кар'єру в Росії. У всіх! У Свєти Лободи, у Ані Лорак. Я б поспілкувалася: "Чому мовчали, як це відбувалося, як можна жити і пів року мовчати", - поділилася зірка.

Ведуча також розповіла, що нині український шоубізнес змінився. Так, з'явилися нові молоді перспективні артисти.

"Я з багатьма з них знайома. Там багато хто з "Голосу країни". Насправді шоубізнес просто буде інакшим. Ось це такий струс, який мав відбутися. На жаль, хотілося, щоб не війною викликаний", - зазначила Осадча.

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