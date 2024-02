Осадча пригадала, як вагітною виходила заміж за Горбунова і вперше показала фото з їхнього весілля

Ведуча Катерина Осадча та її чоловік, продюсер Юрій Горбунов 3 лютого відсвяткували річницю весілля.

Подружжя вже сім років разом. З цієї нагоди Осадча привітала коханого з важливою датою і пригадала, яким був цей день. Як поділилася ведуча, вони з Горбуновим одружилися за два тижні до народження їхнього першого спільного сина Івана. Тож під вінець Осадча йшла з чималим животиком:

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Наша річниця. Сім років від дня нашого спонтанного розпису. Я кругла, як кулька. За два тижні до народження Івана, але Юра скомандував, що маємо розписатися, а раніше часу звичайно не знайшлось. Тому в лютому по страшенній ожеледиці ми поковзали в РАЦС", - пригадала Осадча.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Ведуча зворушливо подякувала Горбунову за їхні сім років разом, за "спогади і всі негаразди, які вони долають разом".

"Дякую тобі за наші 7 років, за наш весь час разом, наші спогади і всі негаразди, що долаємо разом, наших хлопців і твою підтримку в будь-якому моєму розпачі. Love you to the moon and back", - зізналася у коханні чоловіку Осадча.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Також ведуча похизувалася гарним букетом, який їй презентував чоловік на річницю шлюбу.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

