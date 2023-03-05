Осадча приголомшила сумою, яку разом з Горбуновим, Пономарьовим і Дзідзьо зібрали для ЗСУ в Афінах

На аукціоні було представлено декілька особливо цінних лотів.

Телеведуча Катерина Осадча разом з продюсером Юрієм Горбуновим та співаками Олександром Пономарьовим і Дзідзьо провела благодійний вечір у Афінах.

Захід на підтримку України допоміг зібрати чималу суму на потреби наших військових у ЗСУ. Подробицями з концерту Катерина поділилася в сторіз в Instagram.

Так, під час благодійного заходу Дзідзьо та Пономарьов заспівали свої хіти та виконали гімн України. Також був проведений аукціон.

Одним з цінних лотів на ньому був прапор України який підписав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Синьо-жовтий стяг пішов з молотка за 14,5 тисяч євро. Також серед лоті були боксерські рукавички братів Кличко.

Фото: instagram.com/kosadcha

Фото: instagram.com/kosadcha

Загалом під час благодійного вечора зіркам вдалося зібрати більше 1,7 мільйонів гривень. Усі зібрані кошти будуть перераховані на потреби ЗСУ та внутрішніх переселенців.

Фото: instagram.com/kosadcha

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