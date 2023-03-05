Осадча приголомшила сумою, яку разом з Горбуновим, Пономарьовим і Дзідзьо зібрали для ЗСУ в Афінах

На аукціоні було представлено декілька особливо цінних лотів.
Телеведуча Катерина Осадча разом з продюсером Юрієм Горбуновим та співаками Олександром Пономарьовим і Дзідзьо провела благодійний вечір у Афінах.
Захід на підтримку України допоміг зібрати чималу суму на потреби наших військових у ЗСУ. Подробицями з концерту Катерина поділилася в сторіз в Instagram.
Так, під час благодійного заходу Дзідзьо та Пономарьов заспівали свої хіти та виконали гімн України. Також був проведений аукціон.
Одним з цінних лотів на ньому був прапор України який підписав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Синьо-жовтий стяг пішов з молотка за 14,5 тисяч євро. Також серед лоті були боксерські рукавички братів Кличко.
Загалом під час благодійного вечора зіркам вдалося зібрати більше 1,7 мільйонів гривень. Усі зібрані кошти будуть перераховані на потреби ЗСУ та внутрішніх переселенців.
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