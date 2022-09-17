Осадча про вихід Вакарчука з "Голосу країни": "Шоу не про власні амбіції тренерів, ми ж своїх не кидаємо?"

На сторінці в Instagram Катерина Осадча поділилася першими кадрами з нових знімань шоу "Голос країни-12" і показала фото, зроблені на "Голосі" до повномасштабного вторгнення рф до України.

"Перші світлини і останні відділяє лише півроку, але за відчуттям набагато більше… Голос країни – велика частина мого телевізійного життя, здавалося, що нічого не може стати на заваді великим талантам учасників… Нічого, окрім повномасштабної війни…" – зазначила Катерина.

Фото з "Голосу країни-12" до повномасштабної війни / Фото: instagram.com/kosadcha

Фото з нових знімань "Голосу країни-12" / Фото: instagram.com/kosadcha

Осадча поділилася, що до повномасштабної війни були відзняті майже всі епізоди "Голосу країни", але більша частина проєкту не встигла вийти в ефір. Ведуча зауважила, що глядачі так і не побачили виступи більшості учасників, які так мріяли про свій шанс, готувалися, нервували, змагалися.

Фото з "Голосу країни-12" до повномасштабної війни / Фото: instagram.com/kosadcha

Фото з нових знімань "Голосу країни-12" / Фото: instagram.com/kosadcha

Як відомо, один із суддів проєкту Святослав Вакарчук з'явиться лише у епізодах, які були відзняті до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цю тему Осадча також не оминула увагою:

"Тренери взяли до себе в команди учасників, почали з ними працювати і зараз продовжать роботу і десятки талантів отримають те, на що заслуговують. Тренери відповідальні за тих, кого до себе взяли в команди і "Голос" це, в першу чергу, про учасників, а не про власні амбіції тренерів. Ми ж своїх не кидаємо?" – зазначила Катерина.

Осадча додала, що "Голос країни" має благодійну мету. Протягом проєкту збиратимуть донати на засоби аеророзвідки:

"Я за людей, за кожного. За те, щоб кожен мав шанс на здійснення мрії, а українці зараз побачили те, що надихне нас на боротьбу й надалі. Долучайтеся до перегляду, долучайтеся до збору. Разом ми сила!" – закликала ведуча.

Нагадаємо, що прем'єра вокального шоу "Голос країни-12" відбудеться 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

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