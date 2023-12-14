Осадча розчулила відео, як із синами прикрашала ялинку: "Окупанти не відберуть свята у дітей"

Українська телеведуча Катерина Осадча захопила атмосферним відео, як разом із маленькими синами наряджала новорічну ялинку.

Так, цьогоріч у знаменитості вдома справжнє деревце, а не штучне. Катерина разом із 6-річним Іваном та 2-річним Данилом наряджала ялинку у двох кольорах. Зокрема, Осадча обрала золотисті та червоні відтінки. На новорічній красуні красуються чималі кульки, віночки, зірки та бантики, які ведуча робила самостійно.

"Діти щасливі, мають нарешті ялинку. Різдвяні свята для мене ось вже другий рік - почуття чогось стабільного в житті, того, що буде, попри все, адже можна відібрати спокій, сон, житло, але не можна відібрати те, що всередині - очікування дива, краси, свята і родинного затишку, як в дитинстві, коли чекали на момент, коли можна вже залізти під ялинку за подарунками", - зазначила Осадча.

Катерина Осадча показала, як із маленькими синами наряджала вдома ялинку

Ведуча також розповіла, що поставила вдома ялинку, адже дітям навіть у тяжкі часи потрібно створювати дива, аби вони не припиняли в них вірити. Катерина наголосила, що жодним окупантам не вдасться відібрати у них відчуття свята.

"Жодні окупанти не відберуть свята у дітей і їхні згадки про таке дитинство. Нам, дорослим, попри все, потрібно створювати ці дива, яка б темна діра не була всередині", - додала Катерина.

Нагадаємо, чимало українських знаменитостей вже поставили вдома новорічне деревце. Раніше редакція сайту ТСН.ua показувала, які цьогоріч ялинки у зірок.

Читайте також: