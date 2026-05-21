Осадча розкрила суворі правила для синів від Горбунова й у чому їх обмежує: "Дуже контролюємо"

Телеведуча розповіла про різні характери двох дітей.

Валерія Гажала
Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча поділилася подробицями виховання двох синів від шоумена Юрія Горбунова — Данила та Івана.

Зірка зізналася, що хлопчики мають зовсім різні характери. За словами Осадчої, сини відрізняються навіть у дрібницях. Один постійно прагне активності, а інший більш спокійний і зосереджений.

«Вони абсолютно різні. Іван дуже активний, енергійний, йому все цікаво, він хоче все спробувати, постійно в русі. А Данило — спокійніший, більш посидючий. Навіть у дрібницях це видно: якщо Іван, наприклад, не любить вчити вірші, то Данило — навпаки, із задоволенням їх запам’ятовує й розповідає», — поділилася ведуча в інтерв’ю oboz.ua.

Катерина Осадча з синами / © instagram.com/kosadcha

Однак особливо серйозно в родині ставляться до користування ґаджетами. Осадча зізналася, що разом із чоловіком уважно контролює інформаційний простір дітей та обмежує контент, який вони переглядають у Мережі.

«Ми дуже контролюємо екранний час дітей. Наприклад, не дозволяємо дивитися YouTube Shorts, бо це формат, який швидко затягує й формує залежність від безкінечного перегортання стрічки. Також уважно стежимо за тим, що саме вони дивляться на YouTube, адже там досі дуже багато російськомовного контенту», — пояснила знаменитість.

Катерина також розповіла, що старший із молодших синів уже має власний телефон, але користуватися ним може лише за визначеними правилами: «Наприклад, після школи він має одну годину на день на ігри. Звісно, як і майже всі діти його віку, грає в Roblox. І тут теж треба шукати баланс. Бо ми як батьки розуміємо: весь його клас грає в цю гру, і якщо повністю все заборонити, дитина може просто почуватися не на одній хвилі серед однолітків».

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук показала свого молодшого сина-красеня й як він прощався із дитячим садочком. Зірка не стримала сліз від такого важливого етапу Нікіти.

