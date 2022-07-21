Осадча розлютилася через мовчунку Тодоренко: "Думала, що бачила весь цинізм світу"

Українська телеведуча Катерина Осадча не змогла оминути новини про те, як мовчунка Регіна Тодоренко назвала свого новонародженого сина.

Так, Осадча не збиралася більше нічого говорити про Тодоренко, утім, вона черговий раз неприємно здивувала.

Співачка, яка живе в Росії та мовчить про війну в Україні, вирішила назвати свого новонародженого сина Миром. Це розлютило Осадчу. Телеведуча вважає, що людина, яка мовчить про вбивства невинних людей, не має права так називати сина.

"Обіцяла більше не говорити про зрадників. Точніше, не давати їм популярність і просто забути про них. Але коли людина з українським паспортом, що живе в Росії, мовчить п'ять місяців і не називає війну війною, але називає новонародженого сина Мир… Я думала, що бачила весь цинізм світу. А ні, тут демонструють чергове дно", - емоційно написала Осадча.

Катерина Осадча розлютилася через мовчунку Тодоренко / Фото: instagram.com/kosadcha

Зазначимо, не лише Осадчу обурило ім'я сина Тодоренко. Так, Володимир Остапчук пожартував, що тепер у сина Тодоренко буде за окликом "рускій мір", оскільки у хлопчика російський паспорт.

Тим часом Даша Астаф'єва запропонувала Регіні, поки не пізно, дати інше ім'я сину. Зокрема, замість Мир назвати хлопчика – Путіним.

Зазначимо, коли Росія розв'язала в Україну жахливу війну, уродженка Одеси Регіна Тодоренко вирішила мовчати про це. Коли її українські прихильники очікували від неї підтримки, співачка, яка живе в РФ, вирішила поводитися так, ніби жодної війни немає.

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