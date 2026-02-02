ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1010
Час на прочитання
1 хв

Осадча рознесла Йолку і Рождена, які уклали шлюб в Росії: "Українці зустрілись на болотах"

Ведуча обурилася позицією обох артистів-мовчунів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Катерина Осадча та Йолка

Катерина Осадча та Йолка

Українська телеведуча Катерина Осадча публічно розкритикувала співачку Йолку родом з Ужгорода та її ймовірного чоловіка — українського артиста Рождена Анусі, які уклали шлюб у Росії.

За словами Осадчої, її вразила не лише інформація про нещодавню відмову Йолки від українського громадянства, а й сам факт союзу двох українців, які обрали життя й кар’єру в країні-агресорці. Ведуча наголосила, що досі не може зрозуміти таку позицію артистів, які публічно мовчать про війну.

«Читаю другий день про Йолку і її відмову від громадянства… Але найбільше мене здивувало інше — те, що вона виходить заміж за одесита Рождєна Анусі — учасника „Голосу“ і колишнього „Холостяка“. Двоє українців зустрілися на болотах і породичалися на тлі відмови від батьківщини», — написала Осадча у своєму Instagram.

Йолка та Рожден Анусі

Йолка та Рожден Анусі

Зазначимо, Йолка, справжнє ім’я якої Єлизавета Іванців, тривалий час будувала кар’єру як в Україні, так і в РФ, однак нині остаточно зосередилася на російській сцені та уникає будь-яких публічних заяв про злочини країни-агресорки. Аналогічну позицію займає і Рожден Анусі, який після участі в українських проєктах також обрав криваві рублі.

Дата публікації
Кількість переглядів
1010
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie