Осадча рознесла Йолку і Рождена, які уклали шлюб в Росії: "Українці зустрілись на болотах"

Катерина Осадча та Йолка

Українська телеведуча Катерина Осадча публічно розкритикувала співачку Йолку родом з Ужгорода та її ймовірного чоловіка — українського артиста Рождена Анусі, які уклали шлюб у Росії.

За словами Осадчої, її вразила не лише інформація про нещодавню відмову Йолки від українського громадянства, а й сам факт союзу двох українців, які обрали життя й кар’єру в країні-агресорці. Ведуча наголосила, що досі не може зрозуміти таку позицію артистів, які публічно мовчать про війну.

«Читаю другий день про Йолку і її відмову від громадянства… Але найбільше мене здивувало інше — те, що вона виходить заміж за одесита Рождєна Анусі — учасника „Голосу“ і колишнього „Холостяка“. Двоє українців зустрілися на болотах і породичалися на тлі відмови від батьківщини», — написала Осадча у своєму Instagram.

Йолка та Рожден Анусі

Зазначимо, Йолка, справжнє ім’я якої Єлизавета Іванців, тривалий час будувала кар’єру як в Україні, так і в РФ, однак нині остаточно зосередилася на російській сцені та уникає будь-яких публічних заяв про злочини країни-агресорки. Аналогічну позицію займає і Рожден Анусі, який після участі в українських проєктах також обрав криваві рублі.