Осадча розповіла про українку, якій не віддають власну доньку в Італії: "Дитина не може виходити без супроводу черниць"

Ведуча Катерина Осадча, яка керує соціальним проєктом з пошуку зниклих "Знайти своїх", розповіла про кричущий випадок, який стався з українкою в Італії.

На сторінці в Instagram Катерина Осадча поділилася історією українки, яка не може забрати власну доньку в Італії.

Як розповіла жінка, 7 квітня її донька прибула до Італії разом зі своєю бабусею за генеральним дорученням від рідного батька. Сама ж жінка з молодшою донькою виїхала до Німеччини. Українка пояснила, чому так сталося:

"Моя Ксенія, старша донька, велоспортсменка, призерка України. Коли почалась війна, її тренер запропонував нам відправити доньку до Італії - країни велоспорту. Він дав на це гроші, на переїзд, на все, він хотів врятувати та допомогти своїй вихованці надалі тренуватись без загрози її життю…" – розповіла жінка.

Фото: instagram.com/kosadcha

Втім, італійська міграційна служба не визнала бабусю дівчинки опікуном, пояснивши це тим, що українське доручення для них не документ. Дівчинці призначили опікуна.

"Чотири місяці ми намагались довести, що моя мати - це бабуся доньки. Ні. Не вірять. Але бабуся весь цей час жила з онукою. Весь цей час міняли опікунів дитині, без нашого відома. Знати ім'я та телефон опікуна - не можна, це конфіденційна інформація", - розповіла мати дівчинки.

Фото: instagram.com/kosadcha

Коли молодша донька закінчила навчання у Німеччині, мати одразу поїхала до Італії, аби забрати старшу доньку.

"По приїзду ми знайшли адвоката, як нам радили. Вчора був суд. Проти нас виступав заступник опікуна, гарна така жіночка, яка просто зробила свою роботу, а ми втратили день з життя…Вона виразила недовіру мені, нашим докам, довідкам з посольства України, дорученню від тата, датам на дорученні та печаткам на довідках…Просто так "Не верю". Вони допитали мене, куди я повезу дитину, та чи є для неї ліжко, де працює тато…моя прописка в Німеччині, соціальний захист та вид на проживання в країні ЄС для них теж не підстава віддавати мені дитину…", - продовжила жінка.

Фото: instagram.com/kosadcha

Вона також додала, що у суді їй не дозволили говорити про недовіру до опікуна, бо можуть подати на неї за наклеп. Наразі жінка бачиться з власною донькою лише у супроводі чорниць.

Своєю чергою, Катерина Осадча розповіла, що цією справою вже особисто займається уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук:

"Зараз справа за органами влади в Україні і це питання обов’язково вирішиться і донька буде з мамою, але скільки жаху, нервів і розпачу для мами, окрім вже існуючого, принесла ця ситуація", - сказала Осадча.

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