Осадча та Горбунов показали, яку вечірку влаштували з нагоди 5-річчя сина

18 лютого Іван відсвяткував день народження.

Зіркове подружжя, ведучі шоу "Голос країни" Катерина Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували день народження старшого спільного сина.

Так, 18 лютого Івану виповнилося п'ять років. З цієї нагоди, у суботу, пара влаштувала для малечі вечірку. Її тематика – улюблений мультик іменинника та багатьох дітлахів – "Щенячий патруль". Знімки та відео зі святкування зірки запостили у своїх Instagram-stories.

instagram.com/kosadcha

Так, святкова зала ресторану була прикрашена відповідно до стилю вечірки, з фотозоною та повітряними кульками. Зіркові батьки запросили аніматорів, які, зокрема, влаштували шоу мильних бульбашок.

instagram.com/kosadcha

"Дитячі свята – улюблені свята! Івасику 5", – поділилася ведуча "Світського життя".

instagram.com/kosadcha

Також на іменинника та його гостей чекав великий кенді-бар з різноманітними солодощами.

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

Дивіться повні випуски шоу "Голос країни" на 1+1 video.

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