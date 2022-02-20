Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Осадча та Горбунов показали, яку вечірку влаштували з нагоди 5-річчя сина

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Осадча та Горбунов показали, яку вечірку влаштували з нагоди 5-річчя сина

instagram.com/kosadcha

18 лютого Іван відсвяткував день народження.

Зіркове подружжя, ведучі шоу "Голос країни" Катерина Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували день народження старшого спільного сина.

Так, 18 лютого Івану виповнилося п'ять років. З цієї нагоди, у суботу, пара влаштувала для малечі вечірку. Її тематика – улюблений мультик іменинника та багатьох дітлахів – "Щенячий патруль". Знімки та відео зі святкування зірки запостили у своїх Instagram-stories.

© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha

Так, святкова зала ресторану була прикрашена відповідно до стилю вечірки, з фотозоною та повітряними кульками. Зіркові батьки запросили аніматорів, які, зокрема, влаштували шоу мильних бульбашок.

© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha

"Дитячі свята – улюблені свята! Івасику 5", – поділилася ведуча "Світського життя".

© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha

Також на іменинника та його гостей чекав великий кенді-бар з різноманітними солодощами.

© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha
© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha
© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha

Дивіться повні випуски шоу "Голос країни" на 1+1 video.

Читайте також:

Наступна публікація