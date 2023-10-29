Осадча та Горбунов показалися за лаштунками знімань "Голосу країни-13" зі старшим сином

Вже сьогодні, 29 жовтня, відбудеться грандіозний фінал вокального шоу "Голос країни-13", який цьогоріч відбувається у Польщі.

Ведучі проєкту Катерина Осадча та Юрій Горбунов наразі активно готуються до прямих ефірів, а Осадча показала залаштунки знімань "Голосу". Зокрема, ведуча поділилася, що вони з чоловіком вперше взяли з собою на знімання старшого сина, 6-річного Івана.

Син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Хлопчик вже встиг посидіти у кріслі тренера "Голосу країни" Юлії Саніної, сфотографуватися на тлі банеру з дитячим "Голосом". Також Осадча похизувалася малюнком свого сина, зазначивши, що таким чином Іван теж "працює" над сценарієм.

Син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча показала "сценарій" від сина / Фото: instagram.com/kosadcha

Показала Катерина й зворушливе сімейне селфі, на якому постала з сином і чоловіком Юрієм Горбуновим.

Юрій Горбунов з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Зазначимо, що вже сьогодні о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться грандіозний фінал проєкту "Голос країни-13". Зовсім скоро шанувальники шоу дізнаються, хто ж стане голосом країни цього року. Як проголосувати за свого фаворита і де дивитися фінал, - читайте у нашому матеріалі.

Також зазначимо, що сайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію фіналу, аби наші читачі, які не мають змогу подивитися шоу у прямому ефірі, були в курсі всіх подій.

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