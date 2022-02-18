Осадча та Горбунов привітали сина з першим ювілеєм та показали його архівні фото

Зіркове подружжя сьогодні святкує п'ятиріччя сина.

Знамените подружжя, ведучі шоу "Голос країни-12" Катерина Осадча та Юрій Горбунов сьогодні святкують перший ювілей сина Івана.

Сьогодні, 18 лютого, хлопчику виповнюється п'ять років. З цієї нагоди зіркові батьки у себе на сторінках в Instagram розмістили зворушливі архівні фото, на яких Івасик постає ще зовсім крихітним:

instagram.com/gorbunovyuriy

instagram.com/gorbunovyuriy

"З днем народження, наш солодкий хлопчику! Все так швидко! Тобі сьогодні вже п'ять рочків! Так, ніби лише вчора ти своїм гучним криком сповістив світ, про свою появу! А сьогодні – ти вже командуєш нами. Ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі! Наша любов, наша гордість!! Дякую тобі моя Катрусе за нашого Івасика! Рости сину здоровим і щасливим, під мирним небом!" – привітав сина Горбунов.

instagram.com/gorbunovyuriy

Своєю чергою Катерина пригадала, як п'ять років тому вони з чоловіком уявляли, яким буде їхній син:

"П'ять років тому в цей час ми вже тримали на руках нашого Івасика і лише уявляли якими ми будемо батьками для нього. Івасичок, з днем народження, наш син, наша гордість", - написала Осадча.

instagram.com/gorbunovyuriy

Дивіться повні випуски шоу "Голос країни" на 1+1 video

Читайте також: