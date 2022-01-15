Осадча та Горбунов влаштували фотосет зі справжнім тигром

Осадча та Горбунов влаштували фотосет зі справжнім тигром

Парочка поділилася новими знімками з відпустки.

Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов продовжують насолоджуватися відпочинком в Таїланді.

Якщо раніше вони здебільшого проводили час біля теплого моря, то тепер вирішили влаштувати собі екскурсію. Так, вони відвідали парк тигрів. Звісно ж, подружжя зробило декілька знімків з екзотичною твариною.

У своєму Instagram Горбунов показав фото, на якому вони з Осадчою позують біля маленького тигра.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

Окрім цього, вони встигли сфотографуватися й з великим слоном. До слова, зіркове подружжя насолоджується активним відпочинком.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

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