Осадча та Горбунов влаштували фотосет зі справжнім тигром

Парочка поділилася новими знімками з відпустки.
Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов продовжують насолоджуватися відпочинком в Таїланді.
Якщо раніше вони здебільшого проводили час біля теплого моря, то тепер вирішили влаштувати собі екскурсію. Так, вони відвідали парк тигрів. Звісно ж, подружжя зробило декілька знімків з екзотичною твариною.
У своєму Instagram Горбунов показав фото, на якому вони з Осадчою позують біля маленького тигра.
Окрім цього, вони встигли сфотографуватися й з великим слоном. До слова, зіркове подружжя насолоджується активним відпочинком.
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