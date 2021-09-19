Осадча та Горбунов зворушили кадрами з маленьким сином: "Данилові сьогодні місяць"

Осадча та Горбунов зворушили кадрами з маленьким сином: "Данилові сьогодні місяць"

Подружжя влаштувало сімейний фотосет.

Зіркове подружжя телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов рівно місяць тому вдруге стало батьками.

19 серпня на світ з'явився їхній молодший син Данило. Сьогодні у сім'ї мінісвято і батьки вирішили поділитися зворушливими кадрами. Пара влаштувала милий фотосет із хлопчиками.

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та новонароджений син / instagram.com/kosadcha

На знімках Катя та Юрій позували у білих футболках. Ведуча "Світського життя" зробила легкий макіяж та розпустила волосся.

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та Данилко / instagram.com/gorbunovyuriy

"Нашому Данилові сьогодні місяць. Перший маленький день народження. Місяць, який ми вчилися бути батьками одразу двох маленьких дітей. Юро, дякую, що ми у всьому команда", – написала Осадча.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / instagram.com/gorbunovyuriy

Зі свого боку, Горбунов також привітав малюка і дружину.

"У нас сьогодні ювілей! Нашому молодшому один місяць! Рости, синочку, здоровим і щасливим!!! Вітаю тебе, моя кохана", – написав ведучий "Танців з зірками".

Юрій Горбунов з Данилком / instagram.com/gorbunovyuriy

instagram.com/gorbunovyuriy

Фани та колеги також не лишилися осторонь та висловили захоплення зірковій сім'ї.

"Вітаю! У вас прекрасна сім‘я", – написала Леся Нікітюк.

Дуже милі! Вітання

Хороша у вас сім'я! Молодці

Нагадаємо, не так давно Юрій Горбунов розчулив новим фото з крихітним сином та засвітив його обличчя. Ведучий показав ніжну світлину з новонародженим малюком.

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