Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Осадча та Горбунов зворушили кадрами з маленьким сином: "Данилові сьогодні місяць"

Осадча та Горбунов зворушили кадрами з маленьким сином: "Данилові сьогодні місяць"

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та новонароджений син / instagram.com/kosadcha

Подружжя влаштувало сімейний фотосет.

Зіркове подружжя телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов рівно місяць тому вдруге стало батьками.

19 серпня на світ з'явився їхній молодший син Данило. Сьогодні у сім'ї мінісвято і батьки вирішили поділитися зворушливими кадрами. Пара влаштувала милий фотосет із хлопчиками.

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та новонароджений син / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча, Юрій Горбунов та новонароджений син / instagram.com/kosadcha

На знімках Катя та Юрій позували у білих футболках. Ведуча "Світського життя" зробила легкий макіяж та розпустила волосся.

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та Данилко / © instagram.com/gorbunovyuriy
Катерина Осадча, Юрій Горбунов та Данилко / instagram.com/gorbunovyuriy

"Нашому Данилові сьогодні місяць. Перший маленький день народження. Місяць, який ми вчилися бути батьками одразу двох маленьких дітей. Юро, дякую, що ми у всьому команда", – написала Осадча.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/gorbunovyuriy
Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / instagram.com/gorbunovyuriy

Зі свого боку, Горбунов також привітав малюка і дружину.

"У нас сьогодні ювілей! Нашому молодшому один місяць! Рости, синочку, здоровим і щасливим!!! Вітаю тебе, моя кохана", – написав ведучий "Танців з зірками".

Юрій Горбунов з Данилком / © instagram.com/gorbunovyuriy
Юрій Горбунов з Данилком / instagram.com/gorbunovyuriy
© instagram.com/gorbunovyuriy
instagram.com/gorbunovyuriy

Фани та колеги також не лишилися осторонь та висловили захоплення зірковій сім'ї.

  • "Вітаю! У вас прекрасна сім‘я", – написала Леся Нікітюк.
  • Дуже милі! Вітання
  • Хороша у вас сім'я! Молодці

Нагадаємо, не так давно Юрій Горбунов розчулив новим фото з крихітним сином та засвітив його обличчя. Ведучий показав ніжну світлину з новонародженим малюком.

Наступна публікація