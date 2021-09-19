Осадча та Горбунов зворушили кадрами з маленьким сином: "Данилові сьогодні місяць"

Подружжя влаштувало сімейний фотосет.
Зіркове подружжя телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов рівно місяць тому вдруге стало батьками.
19 серпня на світ з'явився їхній молодший син Данило. Сьогодні у сім'ї мінісвято і батьки вирішили поділитися зворушливими кадрами. Пара влаштувала милий фотосет із хлопчиками.
На знімках Катя та Юрій позували у білих футболках. Ведуча "Світського життя" зробила легкий макіяж та розпустила волосся.
"Нашому Данилові сьогодні місяць. Перший маленький день народження. Місяць, який ми вчилися бути батьками одразу двох маленьких дітей. Юро, дякую, що ми у всьому команда", – написала Осадча.
Зі свого боку, Горбунов також привітав малюка і дружину.
"У нас сьогодні ювілей! Нашому молодшому один місяць! Рости, синочку, здоровим і щасливим!!! Вітаю тебе, моя кохана", – написав ведучий "Танців з зірками".
Фани та колеги також не лишилися осторонь та висловили захоплення зірковій сім'ї.
- "Вітаю! У вас прекрасна сім‘я", – написала Леся Нікітюк.
- Дуже милі! Вітання
- Хороша у вас сім'я! Молодці
Нагадаємо, не так давно Юрій Горбунов розчулив новим фото з крихітним сином та засвітив його обличчя. Ведучий показав ніжну світлину з новонародженим малюком.