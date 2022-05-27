Осадча та Єфросиніна емоційно висловилися щодо петиції про заборону абортів в Україні

23 травня на сайті президента України з’явилася петиція про заборону абортів в Україні.

Її автор Анатолій Головчак вважає, що жінкам треба заборонити переривати вагітність, зважаючи на війну, велику кількість загиблих та біженців. Так він хоче "сприяти приросту українського народу".

Станом на 22:50 27 травня петиція зібрала 623 підписи з 25000 необхідних.

Відомі телеведучі Катерина Осадча та Маша Єфросиніна прокоментували це. На своїх сторінках в Instagram зірки висловили своє обурення.

"Хто такий Головчак? Під шумок давайте ще обмежимо права жінок. Я мама трьох дітей і я вважаю цю петицію жахливим утиском", – прокоментувала Осадча.

Фото: instagram.com/kosadcha

Зі свого боку, Єфросиніна пригадала жінок та малолітніх дівчаток, яких зґвалтовали російські окупанти.

"Це відколи в країні, де йде найжорстокіша війна за право бути вільним, де обстоюється демократія та права людей на життя, яким вони жили. Де зґвалтованих жінок та дівчаток більше, ніж досі нам офіційно заявляють. Де вагітні 12-17-річні дівчинки зупиняються психологами від суїцидів лише завдяки тому, що можуть розпорядитися своєю трагедією шляхом переривання вагітності та почати вчитися жити! Звідки він виліз? Засуньте його назад!" – написала Маша.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, у Нью-Йорку на Таймс-Сквер з'явилося величезне фото Kalush Orchestra. Відтепер про український гурт знають і за океаном.

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