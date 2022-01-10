Осадча у блакитному бікіні ошелешила фанів пласким животиком після третіх пологів

Фани засипали ведучу компліментами.
Зірка каналу 1+1 Катерина Осадча здивувала прихильників фігурою після третіх пологів.
Влітку ведуча "Світського життя" народила сина Юрію Горбунову і всього за чотири місяці вже знову хизується стрункістю. На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала кадри без фотошопу з відпочинку на Пхукеті. Засмагла Осадча продемонструвала плаский живіт та довгі ніжки.
Також Катя запостила фото, де кумедно виходить з моря.
"Фото в купальнику, як нагадування собі, що пад тай даром не пройде", – прокоментувала вона.
У коментарях ошелешені юзери диву давалися, як зірка так швидко повернула допологову форму.
- Катю, як вам вдалося народити третю дитину і залишитися в такій суперформі?
- У чудовій формі
- Ідеально
- Красуня
- У розкішній ти формі, Катрусю
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