Осадча у блакитному бікіні ошелешила фанів пласким животиком після третіх пологів

Осадча у блакитному бікіні ошелешила фанів пласким животиком після третіх пологів

Фани засипали ведучу компліментами.

Зірка каналу 1+1 Катерина Осадча здивувала прихильників фігурою після третіх пологів.

Влітку ведуча "Світського життя" народила сина Юрію Горбунову і всього за чотири місяці вже знову хизується стрункістю. На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала кадри без фотошопу з відпочинку на Пхукеті. Засмагла Осадча продемонструвала плаский живіт та довгі ніжки.

Катерина Осадча у бікіні / instagram.com/kosadcha

Також Катя запостила фото, де кумедно виходить з моря.

Катерина Осадча у бікіні / instagram.com/kosadcha

"Фото в купальнику, як нагадування собі, що пад тай даром не пройде", – прокоментувала вона.

У коментарях ошелешені юзери диву давалися, як зірка так швидко повернула допологову форму.

Катю, як вам вдалося народити третю дитину і залишитися в такій суперформі?

У чудовій формі

Ідеально

Красуня

У розкішній ти формі, Катрусю

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