Осадча у розкішній вишиванці показала, як веселилася з чоловіком Горбуновим на хрестинах сина

Осадча у розкішній вишиванці показала, як веселилася з чоловіком Горбуновим на хрестинах сина

Подружжя провело таїнство у День Миколая.

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча поділилася з шанувальниками атмосферними кадрами з хрестин найменшого сина Данилка.

Як відомо, Катерина та її чоловік, шоумен та продюсер Юрій Горбунов охрестили 4-місячного малюка у День Миколая 19 грудня. Проте світлини зіркова мама вирішила запостити у Instagram.

Судячи з фото, хрестини святкували гучно. Тут були і танці, і Святий Миколай, і смачні частування:

instagram.com/kosadcha

"На хрестинах Данилка почали святкувати прийдешній рік з подарунками, віршами і танцями. Я дуже вдячна року, що минає за те, що наша родина стала більшою і за те, що ми з Данилом встигали все без відриву від роботи. 2022 – ми готові до нових звершень!" – підписала знімки Осадча.

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

Шанувальники зіркового подружжя привітали їх з прийдешнім Новим роком та вкотре висловили захоплення: "чудова, яскрава, щаслива і гармонійна пара", "Катя – красуня! Така чарівна! Молодець", "Катюшо, у тебе так добре виходить народження дітей, що можна планувати і двійню".

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