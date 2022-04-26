Осадча відповіла, чи планують вони з Горбуновим усиновити дитину: "Ми мали з Юрою розмову"

Чоловік ведучої "Світського життя" Катерини Осадчої, шоумен та кінопродюсер Юрій Горбунов нещодавно заговорив, що вони планують усиновити дитини, батьки якої загинули через війну.

Катерина Осадча вперше прокоментувала слова свого чоловіка.

За її словами, вони дійсно це обговорювали. Втім, усиновлення дитини – це відповідальний крок, тож потрібно все ретельно обдумати. Тому Катерина та Юрій домовилися, що повернуться до цієї розмови вже після війни і тоді ж вирішать, як їм правильно вчинити.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/kosadcha

"Ми мали з Юрою розмову щодо усиновлення і вирішили, що після того, як закінчиться війна, ми повернемося до цієї думки. Це дуже нелегка тема, я вважаю, усиновлення — це відповідальніше, аніж народження дитини. Є багато книжок психологів, які розповідають про різні аспекти всиновлення дітей. Хочеться зауважити, що перше емоційне бажання взяти дитину у родину — це прекрасне бажання, але потрібно поставитися до нього вкрай серйозно. Працювати з психологом, занурюватись у цю тему, знати всі підводні течії, спілкуватися з батьками, що вже мають такий досвід", - розповіла ведуча в інтерв'ю nv.ua.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/kosadcha

Наразі Осадча з Горбуновим читають та дізнаються більше про усиновлення. Ведуча ж, до слова, планує ділитися й з іншими людьми відповідною інформацією. Осадча хоче, аби процедура усиновлення дитини була за справжнім покликом серця.

"Я за те, щоб перед усиновленням батьки самі себе перевірили на стійкість та емоційний і моральний аспект. Тому ми з Юрою вирішили повернутися до цієї теми згодом, а поки читати, дізнаватися про усиновлення. Я найближчим часом планую почати ділитися інформацією, яку буду знаходити, щоб ця процедура у країні була за справжнім покликом серця. Щоб люди були відповідальними і не повертали дітей у дитячі будинки", - додала Осадча.

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