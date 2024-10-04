Осадча відреагувала на секс-скандал P. Diddy і чому лише зараз почалося розслідування: "Знали давно"

Українська ведуча Катерина Осадча відреагувала на гучний голлівудський секс-скандал з американським репером P. Diddy, якого звинувачують в насильстві та сексуальній експлуатації.

Знаменитість переконана, що в Голлівуді про злочинну діяльність Шона Комбза (справжнє ім'я виконавця) знали давно. Утім, розголос цьому дали лише зараз. Катерина Осадча обурена, що злочини відбувалися протягом останніх 30 років, але розслідування почалися лише майже рік тому. Ведучу непокоїть, що правосуддя настає з таким значним запізненням.

P. Diddy / Фото: Associated Press

"Це відбувалося протягом останніх тридцяти років. І те, що це тільки зараз почали розслідувати... Є певні причини через американське законодавство. Є певна шпарина, завдяки якій жертви минулого можуть подавати до суду. Але я впевнена, що про це все знали давно. Те, що це стало відомо зараз, мене це засмучує. Якщо є настільки відкладені злочини, то тоді про злочини, які відбуваються зараз ми дізнаємося через 30 років. Так не має бути. Звичайно, є це бажання правосуддя, щоб всі за законом були покарані. Але те, що це з таким величезним запізненням, це, на жаль, відкладене правосуддя", - прокоментувала ведуча виданню "Новини.LIVE".

Катерина Осадча переконана, що розслідуванням лише зараз зайнялися теж не просто так. Знаменитість вважає, що такий гучний інфопривід з'явився або ж перед виборами, які в США заплановані на листопад 2024 року, або ж таким чином відволікають від чогось увагу.

P. Diddy / Фото: Associated Press

"Моє розуміння, що це напередодні виборів…Або відволікають увагу від чогось", - припустила ведуча.

Нагадаємо, у вересні цього року репера P. Diddy заарештували. Його звинувачують в насильстві, зґвалтуваннях, рекеті та сприянню рабства з метою сексуальної експлуатації. Злочини нібито мали місце бути на "білих вечірках" репера. Нещодавно приятель P. Diddy, який бував на приватних заходах виконавця, розповів, що там відбувалося та кого з відомих зірок бачив.

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