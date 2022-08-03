Осадча висміяла росіян, які вважають, що Сонце обертається навколо Землі: "А побутова техніка на деревах росте"

Ведуча та авторка проєкту "Знайти своїх" Катерина Осадча відреагувала на соцопитування, які показали, що деякі росіяни вважають, що Сонце обертається навколо Землі.

Ведуча Катерина Осадча не змогла пройти повз соцопитування, яке показало, що кожен третій росіянин - а це понад 35% - вірить, що Сонце обертається навколо Землі, а не навпаки.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Осадча зробила глумливий пост, де прокоментувала розумовий "прогрес" росіян:

"Норм такі сусіди… Мало того, що агресивні, так ще й тупі. Хоча, воно одне тягне інше. Ну а ще побутова техніка на деревах росте в Україні і її врожай вони вкрали навесні, а тепер взялися за зерно", - написала Осадча.

Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що за останніми соціологічними опитуваннями, за останні роки зросла кількість громадян Росії, які вірять у те, що Сонце обертається навколо Землі. Про це йдеться на сайті Всеросійського центру вивчення громадської думки, який проводив соцопитування.

Щодо наукової обізнаності росіян у віковому розрізі. Зокрема, росіяни з невисоким рівнем наукової грамотності відрізняються старшим віком. Відсоток росіян із середнім рівнем наукової грамотності вищий серед тих, що мають середню спеціальну освіту та старше 45 років, а також проживають у невеликих населених пунктах з чисельністю до 100 тис. осіб.

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