Осадча з чоловіком Горбуновим у День святого Миколая зачарувала розвагами з синами біля ялинки

Родина влаштувала святкову фотосесію.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/kosadcha

Українська ведуча Катерина Осадча замилувала родинним контентом з чоловіком Юрієм Горбуновим і двома синами.

Так, сьогодні, 6 грудня, з нагоди Дня святого Миколая зірка поділилася низкою святкових фото. На кадрах подружжя з синами Іваном та Данилом постає на тлі ялинки з багатьма подарунками. Вони весело провели час і не стримували емоцій. Для знімків на згадку родина обрала гармонійні між собою образи, а діти приміряли однакові костюми. Своєю чергою, Катерина звернулася до всіх з вітаннями.

«Вітаю з Днем святого Миколая — і дітей, і дорослих! Чесно кажучи, дорослим у цей день дива хочеться не менше — так, щоб ранок без ракет і Миколай під подушку приніс перемогу. Любимо цей ранок, коли діти біжать з криками, що Миколай вибрав з довгого списку бажань. Цього року Іван з Данилом підготувалися заздалегідь: біля ліжка на Миколая чекало печиво і молоко — перекус. Адже ж стільки роботи має цієї ночі, то має право хоча б перекусити», — написала ведуча.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / © instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов з сином / © instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов з сином / © instagram.com/kosadcha

Крім того, зірка не забула й про День Збройних сил України. Вона побажала українським захисникам завжди бути під захистом Святого Миколая й авжеж подякувала за захист.

«І сьогодні — День Збройних сил України. Низький уклін кожному і кожній, хто боронить нас, завдяки вам ми маємо цей ранок, завдяки вам наші діти чекають на Миколая, а не на діда з боліт. Нехай Миколай оберігає вас!» — додала Осадча.

Нагадаємо, нещодавно співак MONATIK влаштував справжнє казкове шоу у Києві. Під час концерту запалювала й Катерина Осадча разом з KOLA — більше можна дізнатися за посиланням у репортажі від ТСН.ua.

