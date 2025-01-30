Осадча з двома синами від Горбунова показалася за кордоном на відпочинку біля моря

Українська ведуча Катерина Осадча поділилася милим сімейним контентом.

Зокрема, у фотоблогу багатодітна мама розповіла про нещодавню подорож з двома молодшими синами від шоумена Юрія Горбунова. Сімейство без батька вирушило за кордон на короткий перепочинок. Як виявилося, для наймолодшого 3-річного Данила поїздка в Укрзалізниці була найпершою в житті. Ведуча зізналася, що їй дуже подобається приїжджати до моря саме взимку.

Син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

"Мій січень в рандомних фото. Новорічна ніч, Іван допомагав – росте асистент, як мінімум. На одного пасажира Укрзалізниці стало більше. Перша поїздка Данила в потязі. Радості не було меж. Коротка відпустка з дітьми на холодному морі. Люблю море взимку, без поспіху, туристів, тільки велика вода і ти…" – написала Осадча.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Сини Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Також під час відпустки Катерина навчала синів математики та насолоджувалася з ними прогулянками околицями. А після повернення одразу повернулася до роботи та соціального проєкту.

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно ведуча і акторка Ксенія Мішина виїхала з сином за кордон і розсекретила, де зараз проводить зиму.

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