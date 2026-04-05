Гламур

Гламур
2068
2 хв

Осадча з синами й чоловіком у вишиванках привітала з Вербною неділею й замилувала традицією

Зіркове подружжя показало сімейні розваги та створило святковий настрій для шанувальників.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/kosadcha

Українська ведуча Катерина Осадча разом із чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим, замилували родинним вітанням у Вербну неділю.

Зіркове подружжя разом із синами Данилом та Іваном з’явилися у традиційних вишиванках і привітали українців зі святом. У святковий день родина дотрималася давнього українського звичаю — легенько торкатися одне одного вербовими гілочками з побажаннями здоров’я та добробуту. Кожен із членів сім’ї промовляв свої слова, зберігаючи атмосферу тепла й єдності.

Так, Катерина Осадча бажала рідним бути «здоровими, як вода», «великими, як верба» та «багатими, як земля». А Юрій Горбунов завершив обряд традиційною примовкою: «Не я б’ю — верба б’є, за тиждень Великдень».

У підписі до відео ведуча звернулася до підписників із теплими словами, побажавши кожній родині затишку, любові та миру.

«З Вербною неділею! Нехай вербові котики сьогодні принесуть у кожну родину затишок, любов і найголовніше — мир. Бережіть одне одного, обіймайте рідних і вірте в найкраще. Зі святом!» — привітала Катерина Осадча в Instagram.

Шанувальники у коментарях не стримували емоцій — користувачі масово залишали привітання й компліменти.

  • Яка гарна родина! Зі святом

  • Найкраща родина, нехай Господь благословить вас

  • Зі святом вашу чудову родину

Нагадаємо, нещодавно співак Женя Галич з гурту O.Torvald розповів про своїх дітей після повернення з-за кордону і чим вони займаються в Україні.

