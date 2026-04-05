Осадча з синами й чоловіком у вишиванках привітала з Вербною неділею й замилувала традицією
Зіркове подружжя показало сімейні розваги та створило святковий настрій для шанувальників.
Українська ведуча Катерина Осадча разом із чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим, замилували родинним вітанням у Вербну неділю.
Зіркове подружжя разом із синами Данилом та Іваном з’явилися у традиційних вишиванках і привітали українців зі святом. У святковий день родина дотрималася давнього українського звичаю — легенько торкатися одне одного вербовими гілочками з побажаннями здоров’я та добробуту. Кожен із членів сім’ї промовляв свої слова, зберігаючи атмосферу тепла й єдності.
Так, Катерина Осадча бажала рідним бути «здоровими, як вода», «великими, як верба» та «багатими, як земля». А Юрій Горбунов завершив обряд традиційною примовкою: «Не я б’ю — верба б’є, за тиждень Великдень».
У підписі до відео ведуча звернулася до підписників із теплими словами, побажавши кожній родині затишку, любові та миру.
«З Вербною неділею! Нехай вербові котики сьогодні принесуть у кожну родину затишок, любов і найголовніше — мир. Бережіть одне одного, обіймайте рідних і вірте в найкраще. Зі святом!» — привітала Катерина Осадча в Instagram.
Шанувальники у коментарях не стримували емоцій — користувачі масово залишали привітання й компліменти.
Яка гарна родина! Зі святом
Найкраща родина, нехай Господь благословить вас
Зі святом вашу чудову родину
