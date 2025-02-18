Осадча замилувала фото з чоловіком і дітьми та ніжно привітала сина з 8-річчям

Горбунов також висловив вітання імениннику.
Українські ведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов повідомили про свято у родині.
Сьогодні, 18 лютого, син подружжя святкує день народження. Іванові виповнилося вісім років. З нагоди свята Осадча у фотоблогу опублікувала родинний знімок, де позує з коханим і двома молодшими синами. Ведуча адресувала імениннику вітання та побажала бути завжди щасливим.
"Івасику вісім. Хлопчику наш, усміхайся завжди і будь щасливим! Ми завжди поруч!" – замилувала Катерина.
Своєю чергою, зірковий батько також публічно звернувся до сина з вітаннями. Горбунов показав спільну світлину з Іваном, який значно підріс.
Крім того, у день народження хлопчика батьки поставили йому декілька запитань про сприйняття себе та майбутнє. Під час відповіді Іван зазначив, що вважає "життя дорослих легшим" і хотів би, щоб йому вже було 40 років. Водночас у майбутньому зірковий син хоче піти стопами батька та стати ведучим, а поки дуже любить їздити з Юрієм на гастролі.
Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов і Катерина Осадча зізналися, що їх не влаштовує у характері одне одного.
Читайте також: