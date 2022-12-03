Осадча заявила, що знає, хто розмалював бутик Dior у Києві після скандальної реклами з натяком на Росію

Телеведуча Катерина Осадча заявила, що знає ім'я людини, яка розмалювала червоною фарбою фасад бутика Dior у Києві .

Невідомий вирішив поститися бренду та розмалював бутик Dior у столиці. На фасаді з'явилися написи червоною фарбою: "Ганьба", "Dior supports war" ("Dior підтримує війну") та "Russian Style"(Російський стиль).

У свою чергу Осадча розповіла в сторіз в Instagram, що знайома із таємним "художником", але не хоче видавати його ім'я. Також ведуча подякувала йому за підтримку і сміливу позицію.

Фото: instagram.com/kosadcha

"Не словом, а ділом. Знаю автора, але відзначати не буду. Дякую за позицію і дію. Вони мають знати, що ми знаємо", – написала Катерина Осадча.

Нагадаємо, інцидент стався після того, як бренд оскандалився рекламною кампанією своєї нової колекції. У Dior запропонували "вирушити до тундри" та представили колекцію на тлі засніжених берез. У образах моделей та у символах користувачі Мережі побачили натяк на російську культуру, що визвало хвилю хейту на адресу модного дому.

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