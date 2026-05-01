Осадча зізналася, скільки витрачає на догляд за собою, та відповіла на закиди про "подвійні стандарти"

Українська телеведуча Катерина Осадча нарвалася на критику після ролика у відповідь на гучну заяву Злати Огнєвіч, що краса потребує грошей, через що вимушено записала відео зі спростуванням заяв гейтерів у коментарях.

Перший допис ведучої викликав хвилю обурення від шанувальників. Її звинуватили у відірваності від реальності та подвійних стандартах. У відповідь Осадча опублікувала ще одне відео — вже з чітко сформульованими тезами. Вона наголосила, що не заперечує роль фінансів, але вважає їх не визначальними. За її словами, ключ — у регулярності та базових звичках. І саме це вона хотіла донести від самого початку.

«Є базовий мінімум для підтримання молодості, правда ж?… У моєму разі косметолог (ред.) нерегулярний, на жаль, була піврічна перерва в походах до косметолога… Крем удома — так, не за всі гроші світу — так. І, до речі, у мене теж крем не за всі гроші світу», — заявила Осадча.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

У новому дописі вона також детально розклала свій підхід до догляду. Мінімум засобів удома замість «шафи баночок». Прості тренування без спортзалу — гумка, м’яч і килимок. Рух на свіжому повітрі як щоденна база. Обов’язковий SPF, який не мусить бути дорогим. І контроль харчування як фундамент. Проте ведуча заявила, що щодо впливу алкоголю на старіння з нею всі погодилися.

«Але гроші треба, щоб жити. Взагалі дискусія суперцікава», — підкреслила Катерина.

Зазначимо, поштовхом до всієї дискусії стало інтерв’ю Злати Огнєвіч, де артистка заявила, що зовнішність публічних людей напряму залежить від фінансових можливостей.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль також публічно відповіла на закиди Злати Огнєвіч.

