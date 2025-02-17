Осадча зізналася, як війна вплинула на шлюб з Горбуновим: "Не бачимося по кілька тижнів"

Українська ведуча Катерина Осадча поділилася подробицями про шлюб з Юрієм Горбуновим.

Знаменитість говорить, що під час війни вони усвідомили ще більшу цінність підтримки. Тож зірки постійно діляться одне з одним власними проєктами та висловлюють свою зацікавленість. Ба більше, навіть на відстані пара віднаходить час для слів, які підбадьорюють.

"Підтримка в родині – надзвичайно важлива частина нашого життя. Мій чоловік завжди підтримує всі мої проєкти, починання та ідеї, а я, своєю чергою, підтримую Юрія, який наразі бере активну участь у благодійних концертах разом з Олександром Пономарьовим та Михайлом Хомою. За цей час вони зібрали понад три мільйони євро для допомоги армії. Оскільки наш графік дуже насичений і ми іноді не бачимося по кілька тижнів, підтримка одне одного стає ще важливішою – ми завжди маємо бути в курсі подій у житті одне одного", – зазначила Осадча в інтерв'ю "Фокус".

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

На думку Катерини, це і є їхній ключ до міцних стосунків, коли довкола панує нестабільна ситуація під час війни: "Особливо зараз, коли світ настільки нестабільний, важливо чути від близької людини слова підтримки: щоб тобі казали, що з усім впораємося. Ці слова надихають, і я вірю, що саме вони допомагають переживати складні часи. Фрази на кшталт "ти така молодець" або "подивися, скільки всього вже зроблено, і скільки попереду" мають особливу силу, коли чуєш їх від дорогої людини".

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча та Юрій Горбунов назвали риси, які не подобаються одне в одному.