Осадча зізналася, як війна вплинула на їхні стосунки з Горбуновим: "Ми переживали по-різному"

Українська телеведуча Катерина Осадча розповіла про те, як від початку повномасштабного вторгнення змінилися їхній стосунки з Юрієм Горбуновим.

Зіркове подружжя, яке 24 лютого перебувало під Києвом, першою чергою об'єдналися задля того, аби убезпечити їхній дітей.

Перші тижні війни Катерина та Юрій не розуміли, що робити. Утім, подружжя, навіть попри нерви, все одно доповнювали одне одного та робили все, аби їхні діти були у безпеці.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Ми всі переживали по-різному, у всіх був різний емоційний стан, і ми, як і більшість родин, в перші тижні були у телефонах. Дивилися новини, прокидалися вночі, було якесь заціпеніння. Перші тижні ми навіть не обговорювали, що будемо робити. Просто розуміли, що потрібно допомагати, робити так, щоб діти були в безпеці, це стало нашим спільним родинним фронтом. Навіть не домовлялися та робили якісь речі, доповнити одне одного", - розповіла Осадча в інтерв'ю kp.ua.

Ведуча зізналась, що попри всі складнощі та переживання, війна їх об'єднала ще більше. Вони зрозуміли, що лише разом – можуть зробити все, і спокійно можуть довіритися одне одному.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Нас війна ще більше об'єднала, згуртувала і показала, що тільки разом ми зможемо зробити більше. Коли один стоїть за спиною іншого – це найголовніше. Недарма ж кажуть – і в біді, і в радощах", - зізналася Осадча.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча зворушливо привітала свого батько з днем народження. Вона запостила декілька щасливих фото з татом, на яких вони обіймаються та усміхаються.

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