Ошелешена Леся Нікітюк похизувалася, що їй написала Кім Кардашян

Ведуча показала повідомлення від зірки реалітішоу.
Українська ведуча Леся Нікітюк поділилася звісткою, яка не на жарт її шокувала.
Так, знаменитості написала повідомлення американська зірка реалітішоу Кім Кардашян. В Instagram-stories блогерка оприлюднила скрин, де видно SMS мільярдерки. Світська левиця написала "Amazing" та додала смайлик у вигляді рожевого сердечка.
"Це мені Кім написала? Рєбята, мені написала сама Кім. Значить, я реально емейзінг", – прокоментувала приголомшена Леся.
Також ведуча поцікавилася, чи хочуть її фоловери побачити, що ще написала їй Кім. В опитуванні 97% юзерів відповіли "Так".
Зауважимо, Леся Нікітюк неодноразово говорила, що мріє подружитися з Кім Кардашян. Ведуча навіть фотошопила свої світлини у фотоблогу та робила фігуру, як у Кім.
Нагадаємо, не так давно ображена Леся Нікітюк майстерно відповіла на закиди Дурнєва, що вона негарна через зріст. Ведучу, схоже, дістали оцінки її зовнішності колегою.