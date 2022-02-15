"Оскар-2022": вперше в історії кінопремії глядачі зможуть долучитися до голосування

"Оскар-2022": вперше в історії кінопремії глядачі зможуть долучитися до голосування

На "Оскарі" з'явилася нова номінація.

На 94-й церемонії "Оскар" глядачі вперше в історії кінопремії зможуть долучитися до голосування.

Так, вони зможуть обрати улюблений фільм 2021 року, який згодом отримає неофіційну нагороду у спеціальній номінації.

Загалом, голосування відбудеться у соціальній мережі Twitter. Так, користувачі вже можуть публікувати пости з назвою своїх улюблених фільмів за допомогою гештегу #OscarsFanFavorite. Період голосування – 14 лютого – 3 березня.

Також користувачі Twitter зможуть обрати улюблену стрічку 2021 року на офіційному сайті церемонії, пише The Hollywood Reporter.

Зазначається, що троє з учасників кампанії будуть присутніми на 95-й церемонії "Оскар". До того ж поїздку оплатить оргкомітет.

Також користувачі Twitter можуть проголосувати за улюблену сцену у фільмі. П'ятеро з тих, хто опублікував твіти, отримають безкоштовні квитки в кінотеатри на рік, підписку на стримінгові сервіси та ексклюзивні сувеніри з магазину музею Академії кіномистецтва.

Загалом, оргкомітет вирішив зробити таке нововведення через те, що рейтинги останніх трансляцій церемонії почали падати.

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