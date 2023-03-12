"Оскар-2023": Антоніо Бандерас возз'єднався з ексдружиною Мелані Гріффіт та показав Сальму Гаєк без макіяжу

Вже сьогодні в ніч проти 13 березня у театрі Dolby відбудеться 95-та за рахунком церемонія вручення нагород кінопремії "Оскар".

Світові зірки вже прибули до Лос-Анджелеса, де активно готуються до важливого вечора. Здається, іспанський актор та режисер Антоніо Бандерас один з тих знаменитостей, хто чекає на "Оскар" найбільше. Певно, зірка скучив за гучними заходами.

Так, на своїй сторінці в Instagram Бандерас вже поділився, що прибув до Лос-Анджелеса, показав панораму з його вікна у готелі.

Окрім того, актор зустрівся зі своєю ексдружиною, акторкою Мелані Гріффіт і провів разом з нею та їхньою донькою, 26-річною Стеллою час за вечерею в одному з місцевих ресторанів.

Антоніо Бандерас та Мелані Гріффіт з донькою Стеллою / Фото: instagram.com/melaniegriffith

Антоніо Бандерас і Мелані Гріффіт з донькою Стеллою / Фото: instagram.com/antoniobanderasoficial

Показав Бандерас і фото з репетиції прийдешньої церемонії. На ній зірка зображений з голлівудською акторкою Сальмою Гаєк. До речі, у звичайному житті Сальма надає перевагу своєму природньому вигляду перед макіяжем.

"Ранкова репетиція із моєю подругою Сальмою перед церемонією. Ви вже можете відчути у місті хвилювання від майбутнього "Оскара", - підписав фото Бандерас.

Зазначимо, що Антоніо Бандерас та Сальма Гаєк озвучували головних персонажів у мультфільмі "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання", який представлений на "Оскарі" в номінації "Найкращий анімаційний фільм".

Антоніо Бандерас та Сальма Гаєк / Фото: instagram.com/antoniobanderasoficial

Нагадаємо, що 95-та церемонія нагородження кінопремії "Оскар" відбудеться в ніч проти 13 березня у Лос-Анджелесі, в театрі Dolby. Сайт ТСН.ua вестиме трансляцію та розповідатиме про перебіг подій на кінопремії.

Детальніше про те, де можна подивитися вручення премії "Оскар", хто представлений у номінантах та який фільм від України претендує на "Оскар", читайте у нашому матеріалі.

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