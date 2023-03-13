"Оскар-2023": лауреатом премії стала скандальна стрічка про російського "опозиціонера" Навального

Щойно в ефірі премії "Оскар-2023" статуетку віддали фільму "Навальний" про представника так званої російської опозиції Олексія Навального.

Американська кіноакадемія обрала документальну стрічку канадського режисера Деніела Роера, у якій буквально намагються "відбілити" ім'я росіянина.

У своїй промові автор фільму нічого не сказав про Україну та повномасштабне російське вторгнення, а назвав події в нашій країні "путінською війною".

Фото: Associated Press

Разом з режисером фільму на сцену піднялася й дружина "опозиціонера" Юлія Навальна з дітьми. Вона звернулася до свого чоловіка, який наразі перебуває у в'язниці та заявила, що чекає на "звільнення росії". Втім, про війну в Україні "опозиція" чомусь не сказала.

"Мій чоловік перебуває у в'язниці просто за те, що казав правду. Мій чоловік перебуває у в'язниці просто за те, що захищав демократію. Олексію, я мрію про день, коли ти опинишся на волі, і наша країна буде вільною", - заявила зі сцену "Оскару-2023" Навальна.

Зазначимо, що в цій ж номінації був представлений український фільм під назвою "Будинок зі скалок" про життя дитячого будинку на межі фронту на сході України.

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