"Оскар-2023": польські кіношники єдині, хто підтримав Україну на премії - фото

Всі інші присутні на церемонії жодним словом не обмовилися про криваву війну, яку в нашій країні влаштував путін.

У ніч проти 13 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення нагород премії "Оскар-2023".

Та організатори заходу, схоже, приклали максимум зусиль, аби на премії жодним чином не згадали про криваву війну, яку путін розгорнув в нашій країні і влаштував геноцид українців. Ба навіть, вже другий рік поспіль президенту Володимиру Зеленському відмовили у виступі на церемонії. Хоча до цього наш президент мав честь висловити промову на таких масштабних заходах, як кінопремія "Золотий глобус", міжнародний кінофестиваль "Берлінале", "Гремі-2022", "Канський кінофестиваль" та багатьох інших.

Єдині, хто згадав і підтримав Україну, були кінематографісти з Польщі, яка є дуже дружньою до України. На червоному хіднику польська делегація, у складі актор Матеуша Косцюкевича та оператора-постановника Міхала Димека, які представляли польський художній фільм режисера Єжи Сколимовського "Іа", з'явилися з українською символікою.

Польська делегація підтримала Україну на "Оскарі-2023", Міхал Димек / Фото: Associated Press

Польська делегація підтримала Україну на "Оскарі-2023", Міхал Димек / Фото: Associated Press

Польська делегація підтримала Україну на "Оскарі-2023", Міхал Димек / Фото: Associated Press

Перед папараці кіношники позували з синьо-жовтими стрічками на грудях. При чому вони руками акцентували увагу на цих стрічках і показували силу, зігнувши руку.

Польська делегація підтримала Україну на "Оскарі-2023", Матеуш Косцюкевич / Фото: Associated Press

Польська делегація підтримала Україну на "Оскарі-2023", Матеуш Косцюкевич / Фото: Associated Press

Більше ніхто зі знаменитостей про Україну не згадав. Навіть дружина так званого представника російської опозиції Олексія Навального Юлія. Вона піднялася на сцену, аби отримати статуетку за стрічку "Навальний", яка перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм". Вона жодного слова не сказала про Україну, не згадала, що в цей момент ця країна, яка закувала її чоловіка у кайдани, воює з Україною.

Своєю чергою, продюсер та другий режисер української стрічки "Будинок зі скалок", яка також була представлена у категорії "Найкращий документальний фільм" Азад Сафаров зазначив, що перемога "Навального" є підтвердженням того, що російська пропаганда дуже добре працює.

Читайте також: