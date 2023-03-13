"Оскар-2023": у Мережі активно обговорюють "неприємне" інтерв'ю Г'ю Гранта для Ешлі Грем

Актор закочував очі, відповідав коротко та всім своїм виглядом показував, що йому не цікаво.

В ніч проти 13 березня у Лос-Анджелесі в театрі "Долбі" відгриміла ювілейна, 95-та за рахунком церемонія вручення кінопремії "Оскар-2023".

І якщо актор Антоніо Бандерас, який, схоже, дуже чекав на церемонію, вже з ранку активно показував, як готується до "Оскара", то от у актора Г'ю Гранта минулого вечора з настроєм щось було не так.

Принаймні про це свідчить його коротке інтерв'ю моделі plus size Ешлі Грем, яка була однією з ведучих червоного хідника премії. Розмову Ешлі та Г'ю активно обговорюють у Мережі. Зокрема, фани були приголомшені поведінкою Гранта, який під час розмови з Грем закочував очі, відповідав дуже коротко та всім своїм виглядом показував, що йому нецікаво спілкуватися.

Ешлі поцікавилася у актора його враженнями від знімань у стрічці "Ножі наголо: Скляна цибуля". Актор закотив очі і відповів, що він з'явився у картині всього на декілька хвилин.

Грем продовжила, зазначивши, що йому, певно, все одно було весело: "Ем… Трохи", - відповів Грант. Модель вирішила змінити тему і поцікавилася, у що вдягнений актор, на що він відповів: "Мій костюм".

Цю розмову зірок вже встигли охрестити "найнезручнішим моментом" на "Оскарі" після ляпаса Вілла Сміта Крісу Року.

Глядачі "Оскара" розділилися на два табори. Одні похвалили Ешлі Грем за витримку, інші ж насварили через, на їхню думку, "безглузді запитання" Гранту:

"Немає нічого, на що було б болючіше дивитися, ніж інтерв'ю Г'ю Гранта Ешлі Грем", "Чому інтерв'ю з Г'ю Грантом так неприємно дивитися?", "неочікувала, що Г'ю Грант може бути таким".

Нагадаємо, що цьогоріч у номінації "Найкращим фільмом року" статуетку "Оскар" отримала стрічка "Все завжди і водночас", Брендан Фрейзер переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль", Мішель Єо – "Найкраща жіноча роль". З повним списком тріумфаторів кінопремії ви можете ознайомитись у нашому матеріалі.

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