"Оскар-2023": українська делегація вперше з'явилася на хіднику і розповіла, чи підтримали їх на премії

Режисер фільму "Будинок зі скалок" Азад Сафаров разом з представницями делегації звернувся до українських глядачів "Оскару-2023".

Вперше на хіднику кінопремії представники України з'явилися разом з головними героїнями свого документального фільму. Сафаров розповів, як українці почуваються у кінотеатрі Dolby та зізнався, чи відчувають вони підтримку від іноземців.

Режисер поділився, що для церемонії команда "Будинку зі скалок" обрала дуже символічні прикраси - брошки, зроблені з розбитих від війни в Україні вікон.

"Сьогодні ми одягнули такі символічні "будиночки зі скалок", вони зроблені з розбитих вікон в Україні. Багато тут спілкувалися про Україну з представниками кіноіндустрії, глядачами, журналістами. Усі запитували, яка ситуація в Україні, запитували, що трапилося з героями фільму, з дітьми. Ви бачите героїнь фільму, які приїхали сюди. Ми відчуваємо підтримку України", - сказали представники української делегації.

Українські кіношники на "Оскарі-2023"

Також нагадаємо, що сайт ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію "Оскара-2023" та пильно стежить за усіма подіями на церемонії.

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