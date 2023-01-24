"Оскар-2023": український фільм став номінантом престижної кінопремії

Пропонуємо ознайомитися з повним список номінантів.
Вже 12 березня відбудеться 95-та церемонія вручення найпрестижнішої премії у світі кіно – "Оскара".
Тим часом Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів. Так, вперше за всю історію кінопремії азіатська акторка стала номінаткою у категорії "Найкраща жіноча роль". Актор Брендан Фрейзер отримав свою першу номінацію на "Оскар" у 54 роки. Співачка Ріанна теж є у списку претендентів на омріяну статуетку у категорії "Найкраща музика до фільму".
Однак, увагу українців привернуло те, що до списку номінантів потрапив український документальний фільм "Будинок зі скалок" про дітей із Донбасу, які перебувають у дитячому будинку, що розташований біля лінії фронту. Картина була випущена у співпраці з Данією, Швецією та Фінляндією.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з повним списком щасливчиків, яким поталанило стати номінантами престижної кінопремії.
Номінанти на премію "Оскар-2023":
Найкраща жіноча роль другого плану
- Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
- Хонг Чау ("Кит")
- Керрі Кондон ("Банші Інішеріна")
- Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")
- Стефані Хсу ("Все завжди і водночас")
Найкращий костюм
- "Вавилон"
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- "Елвіс"
- "Все завжди і водночас"
- "Місіс Гарріс їде у Париж"
Найкращий звук
- "На Західному фронті без змін"
- "Аватар: Шлях води"
- "Бетмен"
- "Елвіс"
- "Топ Ґан: Меверік"
Найкращий адаптований сценарій
- "На Західному фронті без змін"
- "Ножі наголо: Скляна цибуля"
- "Жити"
- "Топ Ґан: Меверік"
- "Говорять жінки"
Найкращий оригінальний сценарій
- "Банші Інішеріна"
- "Все завжди і водночас"
- "Фабельмани"
- "Тар"
- "Трикутник смутку"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь"
- "Летючий моряк"
- "Торговці льодом"
- "Мій рік Дікс"
- "Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це"
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- "Ірландське прощання"
- "Івалу"
- "Учениця"
- "Нічна подорож"
- "Червона валіза"
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Брендан Глісон ("Банші Інішеріна")
- Браян Тайрі Генрі ("Дорога")
- Джадд Гірш ("Фабельмани")
- Баррі Кеоган ("Банші Інішеріна")
- Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас")
Найкращий монтаж фільму
- "Банші Інішеріна"
- "Елвіс"
- "Все завжджи і водночас"
- "Тар"
- "Топ Ґан: Меверік"
Найкращий грим та зачіски
- "На Західному фронті без змін"
- "Бетмен"
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- "Елвіс"
- "Кит"
Найкращий анімаційний фільм
- "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"
- "Марсель-черепашка в туфлях"
- "Кіт у чоботях: Останнє бажання"
- "Морський монстр"
- "Я червонію"
Найкраща оригінальна пісня
- Applause - "Тепер разом"
- Hold My Hand - "Топ Ґан: Меверік"
- Lift Me Up - "Чорна пантери: Ваканда назавжди"
- Naatu Naatu - "RRR”
- This Is a Life - "Все завжди і водночас"
Найкраща музика до фільму
- "На західному фронті без змін"
- "Вавілон"
- "Банши Інішерина"
- "Все завжди і водночас"
- "Фабельмани"
Найкращий документальний короткометражний фільм
- "Заклиначі слонів"
- "Вихід"
- "Як ви вимірюєте рік?"
- "Ефект Марти Мітчелл"
- "Незнайомець біля воріт"
Найкращий документальний повнометражний фільм
- "Все, що дихає"
- "Вся краса та кровопролиття"
- "Вулкан кохання"
- "Будинок зі скалок"
- "Навальний"
Найкращі візуальні ефекти
- На Західному фронті без змін"
- "Аватар: шлях води"
- "Бетмен"
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- "Топ Ган: Меверік"
Найкраща операторська робота
- "Тар"
- "Елвіс"
- "Імперія світла"
- "На Західному фронті без змін"
- "Бардо"
Найкращий іноземний фільм
- "На Західному фронті без змін"
- "Аргентина, 1985"
- "Близький"
- "Іа"
- "Тихоня"
Найкраща чоловіча роль
- Остін Батлер ("Елвіс")
- Колін Фаррелл ("Банши Інішерина")
- Брендан Фрейзер ("Кит")
- Білл Найі ("Жити")
- Пол Мескаль ("Сонце моє")
Найкраща жіноча роль
- Кейт Бланшетт ("Тар")
- Мішель Йео ("Все скрізь і відразу")
- Ана де Армас ("Блондинка")
- Андреа Райсборо ("Заради Леслі")
- Мішель Вільямс ("Фабельмани")
Найкращий режисер
- Мартін Макдона ("Банши Інішерина")
- Ден Кван, Деніел Шейнерт ("Все скрізь і відразу")
- Стівен Спілберг ("Фабельмани")
- Тодд Філд ("Тар")
- Рубен Естлунд ("Трикутник печалі")
Найкращий фільм
- "Аватар: шлях води"
- "Банши Інішерина"
- "Елвіс"
- "На Західному фронті без змін"
- "Все скрізь і відразу"
- "Фабельмани"
- "Тар"
- "Топ Ган: Меверік"
- "Трикутник печалі"
- "Кажуть жінки"
Нагадаємо, 95-ма церемонія "Оскара" відбудеться у неділю, 12 березня. Редакція сайту ТСН.ua стежитиме за перебігом подій та вестиме онлайн-трансляцію заходу.
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