"Оскар-2023": український фільм став номінантом престижної кінопремії

Вже 12 березня відбудеться 95-та церемонія вручення найпрестижнішої премії у світі кіно – "Оскара".

Тим часом Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів. Так, вперше за всю історію кінопремії азіатська акторка стала номінаткою у категорії "Найкраща жіноча роль". Актор Брендан Фрейзер отримав свою першу номінацію на "Оскар" у 54 роки. Співачка Ріанна теж є у списку претендентів на омріяну статуетку у категорії "Найкраща музика до фільму".

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Однак, увагу українців привернуло те, що до списку номінантів потрапив український документальний фільм "Будинок зі скалок" про дітей із Донбасу, які перебувають у дитячому будинку, що розташований біля лінії фронту. Картина була випущена у співпраці з Данією, Швецією та Фінляндією.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з повним списком щасливчиків, яким поталанило стати номінантами престижної кінопремії.

Номінанти на премію "Оскар-2023":

Найкраща жіноча роль другого плану

Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")

Хонг Чау ("Кит")

Керрі Кондон ("Банші Інішеріна")

Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")

Стефані Хсу ("Все завжди і водночас")

Найкращий костюм

"Вавилон"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Елвіс"

"Все завжди і водночас"

"Місіс Гарріс їде у Париж"

Найкращий звук

"На Західному фронті без змін"

"Аватар: Шлях води"

"Бетмен"

"Елвіс"

"Топ Ґан: Меверік"

Найкращий адаптований сценарій

"На Західному фронті без змін"

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

"Жити"

"Топ Ґан: Меверік"

"Говорять жінки"

Найкращий оригінальний сценарій

"Банші Інішеріна"

"Все завжди і водночас"

"Фабельмани"

"Тар"

"Трикутник смутку"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

"Хлопчик, кріт, лисиця та кінь"

"Летючий моряк"

"Торговці льодом"

"Мій рік Дікс"

"Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

"Ірландське прощання"

"Івалу"

"Учениця"

"Нічна подорож"

"Червона валіза"

Найкраща чоловіча роль другого плану

Брендан Глісон ("Банші Інішеріна")

Браян Тайрі Генрі ("Дорога")

Джадд Гірш ("Фабельмани")

Баррі Кеоган ("Банші Інішеріна")

Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас")

Найкращий монтаж фільму

"Банші Інішеріна"

"Елвіс"

"Все завжджи і водночас"

"Тар"

"Топ Ґан: Меверік"

Найкращий грим та зачіски

"На Західному фронті без змін"

"Бетмен"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Елвіс"

"Кит"

Найкращий анімаційний фільм

"Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"

"Марсель-черепашка в туфлях"

"Кіт у чоботях: Останнє бажання"

"Морський монстр"

"Я червонію"

Найкраща оригінальна пісня

Applause - "Тепер разом"

Hold My Hand - "Топ Ґан: Меверік"

Lift Me Up - "Чорна пантери: Ваканда назавжди"

Naatu Naatu - "RRR”

This Is a Life - "Все завжди і водночас"

Найкраща музика до фільму

"На західному фронті без змін"

"Вавілон"

"Банши Інішерина"

"Все завжди і водночас"

"Фабельмани"

Найкращий документальний короткометражний фільм

"Заклиначі слонів"

"Вихід"

"Як ви вимірюєте рік?"

"Ефект Марти Мітчелл"

"Незнайомець біля воріт"

Найкращий документальний повнометражний фільм

"Все, що дихає"

"Вся краса та кровопролиття"

"Вулкан кохання"

"Будинок зі скалок"

"Навальний"

Найкращі візуальні ефекти

На Західному фронті без змін"

"Аватар: шлях води"

"Бетмен"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Топ Ган: Меверік"

Найкраща операторська робота

"Тар"

"Елвіс"

"Імперія світла"

"На Західному фронті без змін"

"Бардо"

Найкращий іноземний фільм

"На Західному фронті без змін"

"Аргентина, 1985"

"Близький"

"Іа"

"Тихоня"

Найкраща чоловіча роль

Остін Батлер ("Елвіс")

Колін Фаррелл ("Банши Інішерина")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Білл Найі ("Жити")

Пол Мескаль ("Сонце моє")

Найкраща жіноча роль

Кейт Бланшетт ("Тар")

Мішель Йео ("Все скрізь і відразу")

Ана де Армас ("Блондинка")

Андреа Райсборо ("Заради Леслі")

Мішель Вільямс ("Фабельмани")

Мішель Вільямс / Фото: Associated Press

Найкращий режисер

Мартін Макдона ("Банши Інішерина")

Ден Кван, Деніел Шейнерт ("Все скрізь і відразу")

Стівен Спілберг ("Фабельмани")

Тодд Філд ("Тар")

Рубен Естлунд ("Трикутник печалі")

Найкращий фільм

"Аватар: шлях води"

"Банши Інішерина"

"Елвіс"

"На Західному фронті без змін"

"Все скрізь і відразу"

"Фабельмани"

"Тар"

"Топ Ган: Меверік"

"Трикутник печалі"

"Кажуть жінки"

Нагадаємо, 95-ма церемонія "Оскара" відбудеться у неділю, 12 березня. Редакція сайту ТСН.ua стежитиме за перебігом подій та вестиме онлайн-трансляцію заходу.

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