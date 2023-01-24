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"Оскар-2023": український фільм став номінантом престижної кінопремії

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1426
Час на прочитання
4 хв
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"Оскар-2023": український фільм став номінантом престижної кінопремії

Фото: Getty Images

Пропонуємо ознайомитися з повним список номінантів.

Вже 12 березня відбудеться 95-та церемонія вручення найпрестижнішої премії у світі кіно – "Оскара".

Тим часом Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів. Так, вперше за всю історію кінопремії азіатська акторка стала номінаткою у категорії "Найкраща жіноча роль". Актор Брендан Фрейзер отримав свою першу номінацію на "Оскар" у 54 роки. Співачка Ріанна теж є у списку претендентів на омріяну статуетку у категорії "Найкраща музика до фільму".

Брендан Фрейзер / © Associated Press
Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Однак, увагу українців привернуло те, що до списку номінантів потрапив український документальний фільм "Будинок зі скалок" про дітей із Донбасу, які перебувають у дитячому будинку, що розташований біля лінії фронту. Картина була випущена у співпраці з Данією, Швецією та Фінляндією.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з повним списком щасливчиків, яким поталанило стати номінантами престижної кінопремії.

Номінанти на премію "Оскар-2023":

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
  • Хонг Чау ("Кит")
  • Керрі Кондон ("Банші Інішеріна")
  • Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")
  • Стефані Хсу ("Все завжди і водночас")

Найкращий костюм

  • "Вавилон"
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • "Елвіс"
  • "Все завжди і водночас"
  • "Місіс Гарріс їде у Париж"

Найкращий звук

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Аватар: Шлях води"
  • "Бетмен"
  • "Елвіс"
  • "Топ Ґан: Меверік"

Найкращий адаптований сценарій

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Ножі наголо: Скляна цибуля"
  • "Жити"
  • "Топ Ґан: Меверік"
  • "Говорять жінки"

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Банші Інішеріна"
  • "Все завжди і водночас"
  • "Фабельмани"
  • "Тар"
  • "Трикутник смутку"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

  • "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь"
  • "Летючий моряк"
  • "Торговці льодом"
  • "Мій рік Дікс"
  • "Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • "Ірландське прощання"
  • "Івалу"
  • "Учениця"
  • "Нічна подорож"
  • "Червона валіза"

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Брендан Глісон ("Банші Інішеріна")
  • Браян Тайрі Генрі ("Дорога")
  • Джадд Гірш ("Фабельмани")
  • Баррі Кеоган ("Банші Інішеріна")
  • Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас")

Найкращий монтаж фільму

  • "Банші Інішеріна"
  • "Елвіс"
  • "Все завжджи і водночас"
  • "Тар"
  • "Топ Ґан: Меверік"

Найкращий грим та зачіски

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Бетмен"
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • "Елвіс"
  • "Кит"

Найкращий анімаційний фільм

  • "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"
  • "Марсель-черепашка в туфлях"
  • "Кіт у чоботях: Останнє бажання"
  • "Морський монстр"
  • "Я червонію"

Найкраща оригінальна пісня

  • Applause - "Тепер разом"
  • Hold My Hand - "Топ Ґан: Меверік"
  • Lift Me Up - "Чорна пантери: Ваканда назавжди"
  • Naatu Naatu - "RRR”
  • This Is a Life - "Все завжди і водночас"

Найкраща музика до фільму

  • "На західному фронті без змін"
  • "Вавілон"
  • "Банши Інішерина"
  • "Все завжди і водночас"
  • "Фабельмани"

Найкращий документальний короткометражний фільм

  • "Заклиначі слонів"
  • "Вихід"
  • "Як ви вимірюєте рік?"
  • "Ефект Марти Мітчелл"
  • "Незнайомець біля воріт"

Найкращий документальний повнометражний фільм

  • "Все, що дихає"
  • "Вся краса та кровопролиття"
  • "Вулкан кохання"
  • "Будинок зі скалок"
  • "Навальний"

Найкращі візуальні ефекти

  • На Західному фронті без змін"
  • "Аватар: шлях води"
  • "Бетмен"
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • "Топ Ган: Меверік"

Найкраща операторська робота

  • "Тар"
  • "Елвіс"
  • "Імперія світла"
  • "На Західному фронті без змін"
  • "Бардо"

Найкращий іноземний фільм

  • "На Західному фронті без змін"
  • "Аргентина, 1985"
  • "Близький"
  • "Іа"
  • "Тихоня"

Найкраща чоловіча роль

  • Остін Батлер ("Елвіс")
  • Колін Фаррелл ("Банши Інішерина")
  • Брендан Фрейзер ("Кит")
  • Білл Найі ("Жити")
  • Пол Мескаль ("Сонце моє")

Найкраща жіноча роль

  • Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Мішель Йео ("Все скрізь і відразу")
  • Ана де Армас ("Блондинка")
  • Андреа Райсборо ("Заради Леслі")
  • Мішель Вільямс ("Фабельмани")
Мішель Вільямс / © Associated Press
Мішель Вільямс / Фото: Associated Press

Найкращий режисер

  • Мартін Макдона ("Банши Інішерина")
  • Ден Кван, Деніел Шейнерт ("Все скрізь і відразу")
  • Стівен Спілберг ("Фабельмани")
  • Тодд Філд ("Тар")
  • Рубен Естлунд ("Трикутник печалі")

Найкращий фільм

  • "Аватар: шлях води"
  • "Банши Інішерина"
  • "Елвіс"
  • "На Західному фронті без змін"
  • "Все скрізь і відразу"
  • "Фабельмани"
  • "Тар"
  • "Топ Ган: Меверік"
  • "Трикутник печалі"
  • "Кажуть жінки"

Нагадаємо, 95-ма церемонія "Оскара" відбудеться у неділю, 12 березня. Редакція сайту ТСН.ua стежитиме за перебігом подій та вестиме онлайн-трансляцію заходу.

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Дата публікації
Перегляди
1426
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