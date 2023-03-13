"Оскар-2023": як "Навальний" обійшов фільм про війну в Україні - всі подробиці

На церемонії "Оскар-2023" документальний фільм "Навальний" отримав премію, обійшовши стрічку "Будинок зі скалок" про війну в Україні. Під час отримання статуетки дружина російського опозиціонера Олексія Навального не засудила в своїй промові агресію РФ проти України.

Раніше стало відомо, що президенту України Володимиру Зеленському відмовили у виступі на "Оскарі". Творці "Будинку зі скалок" нарікають на протидію російської пропаганди і кажуть, що церемонія "Оскара" продемонструвала справжню "опозиційність" Навального.

ТСН.ua зібрав подробиці головної для українців інтриги "Оскару-2023".

Фільм "Навальний" канадського режисера Деніела Роера отримав кінопремію "Оскар" як найкраща повнометражна документальна стрічка. В основу фільма було покладене розслідування журналіста Христо Грозєва про отруєння кремлівським режимом російського опозиційного політика Олексія Навального.

Вперше в історії на "Оскар" претендував документальний фільм, створений у копродукції з Україною - "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters). Стрічка спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії, оповідає дітей з проблемних родин, які опинились у притулку в Луганській області, неподалік від лінії фронту.

"Будинок зі скалок" вже був відзначений нагородами багатьох фестивалів, зокрема американського кінофестивалю незалежного кіно Sundance. Втім, жюрі "Оскара" віддало перевагу фільму "Навальний", а не стрічці про війну в Україні.

За нагородою кіноакадемії вийшла вся родина Навального. Дружина політика Юлія Навальна заявила, що чекає на "звільнення Росії". Втім, про війну в Україні вона нічого не сказала.

"Мій чоловік перебуває у в'язниці просто за те, що казав правду. Мій чоловік перебуває у в'язниці просто за те, що захищав демократію. Олексію, я мрію про день, коли ти опинишся на волі, і наша країна буде вільною", - заявила зі сцену "Оскару-2023" Навальна.

Фото: Associated Press

Зазначимо, що російський опозиціонер Олексій Навальний, відомий критикою кремлівського диктатора Володимира Путіна, займає неоднозначну позицію щодо агресії РФ проти України.

У 2014 році Навальний заявляв, що окупований Крим "ніколи в осяжному майбутньому не стане частиною України".

"Крим - це хіба бутерброд з ковбасою, щоб повертати його туди-сюди?", - казав він.

Лише в лютому 2023 року, через рік після початку повномасштабного вторгнення РФ, Навальний визнав, що Росія повинна повернути Україні всі захоплені території разом з Кримом і відшкодувати завдані війною збитки. Водночас, російський політик нічого не згадував про території інших країн, незаконно окуповані РФ - зокрема, Придністров'я, Абхазію, Південну Осетію.

Режисер "Будинку зі скалками": пропаганда РФ діє дуже добре

Лінійний продюсер і другий режисер фільму "Будинок зі скалок" Азад Сафаров в ексклюзивному коментарі "1+1" заявив, що стрічка мала всі шанси на "Оскар", і зауважив, що переможці номінації жодним словом не засудили війну в Україні.

"Ми мали виграти не лише тому, що ми з України, а тому що наш фільм дуже якісний, дуже ціннісний, розповідає про дуже важливі речі і знятий дуже талановитим і геніальним режисером. Вважаю, що всі шанси були на те, що ми мали виграти. На жаль, сталося те, що сталося", - каже продюсер стрічки.

За його словами, для такого рішення жюрі є різні причини:

"Не хочеться критикувати кіноакадемію. Це їх право, це їх рішення. Але ми розуміємо, що російська пропаганда дуже добре продовжує діяти, дуже красиво представляє так званими "опозиціонерами" так званих "політиків". Але, на жаль, пропаганда діє, діють також величезні бюджети, великі корпорації, які промотують фільм. Але ми все одно віримо, що наш фільм якісний, що ми зробили багато ціннісного, коли розповідали всюди про Україну, проблеми дітей в Україні".

Сафаров зазначив, що творці фільму отримали у США багато слів підтримки.

"Ми через цей фільм багато зустрічалися з журналістами, представниками кіноіндустрії. До нас прямо на "Оскарі" підходили багато людей, дякували, що ми там є, передавали привіт Україні, казали, що нас підтримують. Тому найголовніше для нас - що ми привертаємо, привертали і будемо привертати багато уваги через кіно до України, до проблем українських дітей, до російської агресії, до війни проти України", - заявив він.

Водночас, режисер висловив жаль, що "ті, хто вийшли на сцену, переможці в цій категорії, жодного слова не сказали про Україну, жодної підтримки Україні".

"Тому я дуже сумніваюся, що тут можна говорити про "опозиційність". Але ми є сусідами цієї країни-терориста. Ми краще розуміємо, хто вони є, ніж ті, хто живуть далеко-далеко від Росії", - наголосив Сафаров.

"Російська пропаганда дуже добре продовжує діяти": Азад Сафаров про "Оскар-2023"

Зеленському не дали виступити на "Оскарі"

Організатори кінопремії не дозволили президенту України Володимиру Зеленському виступити з промовою на церемонії вручення "Оскара".

У кіноакадемії відмовилися коментувати це рішення. Тим часом голова МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував такі дії.

"Я думаю, якщо "На Західному фронті без змін" отримає "Оскар" як найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який воює, керує країною, бореться у найбільшій в Європі війні від часів Другої світової війни, не дозволять виступити на "Оскарі", то кращого прикладу лицемірства топменеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете", - заявив Кулеба.

Зазначимо, що минулого року президенту України теж не дозволили виступати на кінопремії.

Читайте також: