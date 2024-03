"Оскар-2024": де та о котрій дивитися, ставки букмекерів, Україна на церемонії та перші скандали

У ніч проти 11 березня відбудеться 96-та за рахунком премія "Оскар", яку отримають лауреати за досягнення в області кінематографа за минулий рік.

Урочиста церемонія відбудеться в театрі Долбі, що в Голлівуді. На захід прибудуть чимало голлівудських та світових зірок. До речі, українська делегація теж прибуде на "Оскар-2024" та побореться за омріяну статуетку у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Американська Кіноакадемія ретельно готується, аби церемонія минула успішно та принесла високі рейтинги. Тим часом редакція сайту ТСН.ua зібрала всі подробиці, які необхідно знати про "Оскар-2024": де та о котрій дивитися, кому букмекери пророкують перемогу та українська делегація у Голлівуді.

Статуетка "Оскара" / Фото: Associated Press

Де можна подивитися та дата і час

Урочиста церемонія вручення "Оскара-2024" відбудеться у ніч проти 11 березня. Захід за американським часом розпочнеться о восьмій годині вечора. А от українським глядачам, які забажають подивитися "Оскар", доведеться довго не спати, адже за київським часом вручення статуеток розпочнеться о третій годині ночі.

Трансляція кінопремії відбудеться на американському телеканалі ABC. В Україні минулого року показ "Оскара" відбувся на телеканалі "Суспільне Культура", однак телеканал офіційно поки не повідомляв, чи транслюватиме захід і цього року.

Статуетка "Оскара" / Фото: Associated Press

Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за ходом подій на церемонії. Ми вестимемо текстову онлайн-трансляцію, першими повідомимо імена лауреатів, а також розповімо, що цікавого відбувалося на "Оскарі-2024".

Ведучі та гості церемонії

Цьогоріч "Оскар-2024" вестиме американський ведучий та комік Джиммі Кіммел. Це вже вчетверте він буде ведучим церемонії. Джиммі Кіммелу довіряли вести "Оскар" 2017-го, 2018-го та 2023 року.

Джиммі Кіммел / Фото: Associated Press

Чимало зірок виступатимуть на урочистій церемонії. Зокрема, співачка Біллі Айліш виконає пісню "What Was I Made For?", яку номінували на "Оскар-2024".

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Також актор Раян Гослінг заспіває трек "I'm Just Ken", який вперше прозвучав у його виконанні у фільму "Барбі".

Номінанти на статуетку "Оскар-2024" та ставки букмекерів

Усього омріяну статуетку отримають переможці у 23-х категоріях. З повним списком номінантів можна ознайомитися за посиланням. Наразі ж найбільшу кількість номінацій, а саме 13, зібрав фільм "Оппенгеймер" від режисера Кірстофера Нолана. А от на другому місці посідає фільм "Бідолашні створіння" від Йоргоса Лантімоса, який зібрав 11 номінацій.

Що цікаво, пророкували, що буде найбільше змагання між стрічками "Оппенгеймер" та "Барбі". Утім, фільм від Грети Гервіг зібрав лише вісім номінацій.

Букмекери прогнозують, що перемогу в категорії "Найкращий фільм" здобуде "Оппенгеймер". За їхніми прогнозами, найкращим режисером стане Кірстофер Нолан, а актором - Кілліан Мерфі.

Кілліан Мерфі / Фото: Associated Press

А от хто стане найкращою акторкою – поки інтрига. Букмекери прогнозують, що заповітну статуетку отримають або Лілі Гладстовн, або Емма Стоун.

Україна на "Оскарі-2024"

Український фільм вже вдруге потрапляє до списку номінантів на "Оскар". Цьогоріч у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм" представлена картина від Мстислава Чернова – "20 днів у Маріуполі".

У фільмі розповідається про команду журналістів, які на початку повномасштабної війни опинилися в Маріуполі. Медійники, попри оточення міста окупантами, намагаються вести свою професійну діяльність, розповідати про те, що відбувається в Маріуполі та документувати злочини загарбників.

Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за церемонією та першою повідомить, чи отримає фільм "20 днів у Маріуполі" статуетку "Оскара". У стрічки є всі шанси стати лауреатом, адже вона вже отримала чимало престижних нагород, зокрема, британську премію BAFTA.

Скандал на "Оскарі-2024"

Кінопремія цьогоріч не минула без скандалів. Кіношники обурювалися, що американський фільм "Барбі" недостатньо відзначили. Зокрема, у списку номінантів не було акторки Марго Роббі, яка виконала роль Барбі, та режисерки Грети Гервіг. Тим часом Раян Гослінг, який втілив на екранах Кена, номінований на "Оскар". Тож, кіношники обурювалися, що основний посил фільму не був відзначений, і номінацію мали б отримати Марго Роббі та Грета Гервіг.

Марго Роббі та Раян Гослінг у фільмі "Барбі"

