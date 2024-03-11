Оскар 2024: голий американський актор вийшов оголошувати переможця в одній з номінацій

Джон Сіна спародіював "голу" акцію Роберта Опеля, який свого часу теж вибіг на сцену без одягу.

Щойно під час прямої трансляції "Оскар-2024" актор Джон Сіна вийшов на сцену повністю голим.

Щоправда, це була не випадковість, а спланований гумористичний номер. Річ у тім, що 1974 року несподівано просто під час проведення Кінопремії на сцену вибіг повністю голий чоловік. Згодом з'ясувалося, що ним став фотограф і активіст руху за права представників ЛГБТ-спільноти Роберт Опель. Так, цьогорічна церемонія "Оскар-2024" вирішила пригадати "голий" скандал і запросила відтворити ту саму подію рестлера й актора Джона Сіну. Знаменитість також вийшов на сцену оголеним після довгих вмовлянь ведучого. Його інтимні місця прикривав конверт з написом "Найкращий дизайн костюмів", де було приховано ім'я лауреата.

Джон Сіна оголеним оголошує номінацію на Оскар 2024

Втім, вже під час відкриття конверту на Джона одягли вбрання як у давньогрецьких богів. І зрештою, йому вдалося оголосити переможця у категорії "Найкращий дизайн костюмів".

Джон Сіна оголеним оголошує номінацію на Оскар 2024

Нагадаємо, наразі у Лос-Анджелесі триває вручення престижної премії "Оскар". Ми пильно стежимо за перебігом подій на кінопремії "Оскар-2024" та першими повідомимо усі подробиці в текстовій онлайн-трансляції.

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