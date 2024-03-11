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Оскар 2024: голий американський актор вийшов оголошувати переможця в одній з номінацій

Оскар 2024: голий американський актор вийшов оголошувати переможця в одній з номінацій

Джон Сіна оголеним оголошує номінацію на Оскар 2024

Джон Сіна спародіював "голу" акцію Роберта Опеля, який свого часу теж вибіг на сцену без одягу.

Щойно під час прямої трансляції "Оскар-2024" актор Джон Сіна вийшов на сцену повністю голим.

Щоправда, це була не випадковість, а спланований гумористичний номер. Річ у тім, що 1974 року несподівано просто під час проведення Кінопремії на сцену вибіг повністю голий чоловік. Згодом з'ясувалося, що ним став фотограф і активіст руху за права представників ЛГБТ-спільноти Роберт Опель. Так, цьогорічна церемонія "Оскар-2024" вирішила пригадати "голий" скандал і запросила відтворити ту саму подію рестлера й актора Джона Сіну. Знаменитість також вийшов на сцену оголеним після довгих вмовлянь ведучого. Його інтимні місця прикривав конверт з написом "Найкращий дизайн костюмів", де було приховано ім'я лауреата.

Джон Сіна оголеним оголошує номінацію на Оскар 2024 / ©
Джон Сіна оголеним оголошує номінацію на Оскар 2024

Втім, вже під час відкриття конверту на Джона одягли вбрання як у давньогрецьких богів. І зрештою, йому вдалося оголосити переможця у категорії "Найкращий дизайн костюмів".

Джон Сіна оголеним оголошує номінацію на Оскар 2024 / ©
Джон Сіна оголеним оголошує номінацію на Оскар 2024

Нагадаємо, наразі у Лос-Анджелесі триває вручення престижної премії "Оскар". Ми пильно стежимо за перебігом подій на кінопремії "Оскар-2024" та першими повідомимо усі подробиці в текстовій онлайн-трансляції.

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