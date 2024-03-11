Оскар 2024 – повний список лауреатів премії

Рекордсменом 96-ої церемонії нагородження став фільм "Оппенгеймер" про "батька ядерної бомби".
У ніч проти 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася найочікуваніша подія у світі кіноіндустрії – церемонія нагородження премії "Оскар-2024".
Кіноакадемія вже традиційно у прямому ефірі назвала переможців у всіх номінаціях на "Оскар-2024".
Зокрема, омріяну статуетку за "Найкращу жіночу роль" отримала Емма Стоун ("Бідолашні створіння"), а у номінації "Найкраща чоловіча роль" переміг Кіліан Мерфі ("Оппенгеймер").
За результатами голосування найкращим фільмом було визнано "Оппенгеймер", який загалом забрав собі 7 бронзових статуеток.
Повний список володарів премії "Оскар-2024":
Найкращий фільм: "Оппенгеймер".
Найкраща жіноча роль: Емма Стоун.
Найкраща чоловіча роль: Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер").
Найкраща жіноча роль другого плану: Да'Він Джой Рендольф ("Залишенці").
Найкраща чоловіча роль другого плану: Роберт Дауні Молодший ("Оппенгеймер")
Найкраща робота художника-постановника: "Бідолашні створіння"
Найкращий звук: "Зона інтересів".
Найкраща оригінальна пісня: - "What Was I Made For?" - "Барбі"
Найкраща музика до фільму: "Оппенгеймер".
Найкращий документальний короткометражний фільм: "Остання майстерня".
Найкращий документальний повнометражний фільм: "20 днів у Маріуполі".
Найкращі візуальні ефекти: "Годзілла: Мінус один".
Найкраща операторська робота: "Оппенгеймер".
Найкращий іноземний фільм: "Зона інтересів" (Велика Британія).
Найкращий режисер: Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")
Найкращий оригінальний сценарій: "Анатомія падіння"
Найкращий монтаж фільму: "Оппенгеймер".
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Війні кінець. Натхненна музикою Джона та Йоко"
Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Дивовижна історія Генрі Шугара".
Найкращий анімаційний фільм: "Хлопчик і чапля"
Найкращий адаптований сценарій: "Американське чтиво".
Найкращий костюм: "Бідолашні створіння".
Найкращий грим та зачіски: "Бідолашні створіння"
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua слідкувала за перебігом подій на церемонії премії "Оскар-2024" та вела текстову трансляцію.
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