Оскар 2024 – повний список лауреатів премії

У ніч проти 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася найочікуваніша подія у світі кіноіндустрії – церемонія нагородження премії "Оскар-2024".

Кіноакадемія вже традиційно у прямому ефірі назвала переможців у всіх номінаціях на "Оскар-2024".

Зокрема, омріяну статуетку за "Найкращу жіночу роль" отримала Емма Стоун ("Бідолашні створіння"), а у номінації "Найкраща чоловіча роль" переміг Кіліан Мерфі ("Оппенгеймер").

За результатами голосування найкращим фільмом було визнано "Оппенгеймер", який загалом забрав собі 7 бронзових статуеток.

Повний список володарів премії "Оскар-2024":

Найкращий фільм: "Оппенгеймер".

Найкраща жіноча роль: Емма Стоун.

Емма Стоун / Фото: Getty Images

Найкраща чоловіча роль: Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер").

Найкраща жіноча роль другого плану: Да'Він Джой Рендольф ("Залишенці").

Найкраща чоловіча роль другого плану: Роберт Дауні Молодший ("Оппенгеймер")

Найкраща робота художника-постановника: "Бідолашні створіння"

Найкращий звук: "Зона інтересів".

Найкраща оригінальна пісня: - "What Was I Made For?" - "Барбі"

Біллі Айліш з братом отримали нагороду / Фото: Getty Images

Найкраща музика до фільму: "Оппенгеймер".

Найкращий документальний короткометражний фільм: "Остання майстерня".

Найкращий документальний повнометражний фільм: "20 днів у Маріуполі".

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов з командою / Фото: Getty Images

Найкращі візуальні ефекти: "Годзілла: Мінус один".

Найкраща операторська робота: "Оппенгеймер".

Найкращий іноземний фільм: "Зона інтересів" (Велика Британія).

Режисер фільму Зона інтересу Джонатан Глейзер / Фото: Getty Images

Найкращий режисер: Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")

Найкращий оригінальний сценарій: "Анатомія падіння"

Найкращий монтаж фільму: "Оппенгеймер".

Команда, яка працювала над створенням стрічки "Оппенгеймер" / Фото: Getty Images

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Війні кінець. Натхненна музикою Джона та Йоко"

Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Дивовижна історія Генрі Шугара".

Найкращий анімаційний фільм: "Хлопчик і чапля"

Найкращий адаптований сценарій: "Американське чтиво".

Найкращий костюм: "Бідолашні створіння".

Найкращий грим та зачіски: "Бідолашні створіння"

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua слідкувала за перебігом подій на церемонії премії "Оскар-2024" та вела текстову трансляцію.

