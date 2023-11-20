"Оскар-2024": стало відомо, хто буде ведучим церемонії

Американська кіноакадемія оголосила ім'я ведучого 96-ї урочистої церемонії вручення статуеток "Оскара", яка відбудеться вже наступного року.

Так, головну кіноподію року вестиме американський ведучий та гуморист Джиммі Кіммел. Відповідна інформація з'явилася на офіційній сторінці кіноакадемії в Instagram.

"Секрет розкрито. Ведучий 96-ї церемонії "Оскара" став Джиммі Кіммела. З поверненням!" – йдеться в повідомленні.

Джиммі Кіммел / Фото: instagram.com/theacademy

До речі, сам Джиммі Кіммел вже теж підтвердив цю новину в Instagram. Він зазначив, що повертається на "Оскар", а також пожартував, що нехай це залишиться між ним та його підписниками.

"Із захопленням повідомляю, що я повертаюся на "Оскар". Будь ласка, нехай це залишиться між нами, дякую!" – пожартував гуморист.

Зазначимо, раніше Джиммі Кіммел вже вів "Оскар". Гумористу довірили вести кінопремію 2017, 2018 та 2023 років.

Нагадаємо, 96-та церемонія вручення премії "Оскар" запланована на 10 березня 2024 року. Подія має відбутися в театрі "Долбі", що в Голлівуді.

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