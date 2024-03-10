"Оскар 2024": відомий продюсер назвав шанси "20 днів у Маріуполі" отримати премію

Відомий кіно і телепродюсер Олександр Роднянський прокоментував шанси стрічки "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримати премію "Оскар 2024".

За словами Роднянського, який також є членом американської кіноакадемії, у документальної картини є певні індикатори, які вказують на шанси "20 днів у Маріуполі" отримати "Оскар".

В інтерв'ю ТСН в ефірі телемарафону Роднянський зазначив, що раніше картина Чернова отримала премію BAFTA у номінації "найкращий документальний фільм", а перед цим – визнання на церемонії "DGA Awards". Тож члени американської кіноакадемії мають звернути увагу на український фільм:

"Всі попередні індикатори, які вважаються дуже важливими, вони говорять про те, що в фільму Мстислава Чернова є великі шанси. І такими індикаторами є, перш за все, перемога в BAFTA, тобто приз британської кіноакадемії, це дуже важливо. Тому що він звертає увагу. Ви розумієте, там як відбувається: сьогодні, якщо я не помиляюся, завершується етап голосування основного. Я проголосував і не маю право говорити про свої уподобання, як я проголосував. Але всі без винятку кілька тисяч членів американської кіноакадемії мають надіслати свої бюлетені вже сьогодні чи завтра. Далі вони підраховуються і 10 березня все буде оприлюднено на церемонії. І тому дуже важливо все, що звертає увагу кількох тисяч членів кіноакадемії на той чи інший фільм", - прокоментував Роднянський.

Мстислав Чернов з нагородою BAFTA / Фото: Associated Press

Продюсер зазначив, що стрічки, які представлені в основних номінаціях, їх всі бачили. А от аби проголосувати за документальне кіно, на нього потрібно звернути окрему увагу:

"Якщо номінанти в головних номінаціях ігрових фільмів, таких як "Найкраща стрічка року" чи "Найкращий режисер", вони всім відомі і всі бачили і "Оппенгеймера" чи "Poor things", тобто фаворитів, документальні фільми треба дивитися, на них треба звернути увагу. І тому такі перемоги, як BAFTA, або важливий приз гільдії режисерів, вони говорять багато і вони є справжніми індикаторами, як голосуватимуть члени академії. Тому що і члени гільдії режисерів, і приблизно 12 сотень, більш ніж тисяч членів британської кіноакадемії, є членами американської кіноакадемії. Це важливо. Останніми днями, здається, позавчора, були результати голосування продюсерів, продюсерської гільдії, і там перемогла та сама "Американська симфонія". Тобто вони ідуть десь разом. Але мені здається, що "20 днів у Маріуполі" має більше шансів на сьогодні. Тобто надія є абсолютно точно", - висловив свою думку продюсер.

Нагадаємо, що в фільмі режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" зображуються події перших днів облоги Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, стрічка містить кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку. Так, перед світовою спільнотою викриваються злочини та тероризм країни-агресорки.

Нагадаємо, що церемонія вручення премії "Оскар 2024" відбудеться з 10 на 11 березня. Де можна подивитися "Оскар", а також всі подробиці про премію читайте у нашому матеріалі.

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