"Оскар-2025": де та коли дивитися, ставки букмекерів, Україна на церемонії та загроза скасування

Вже незабаром оголосять імена лауреатів престижної кінопремії.
У ніч проти 3 березня відбудеться 97-ма за рахунком урочиста церемонія вручення кінонагород "Оскар-2025".
Захід мине традиційно в театрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі. Саме там відзначать кіномитців за досягнення у світі кіно за минулий 2024 рік. Загалом, "Оскар" збере чимало зірок Голлівуду. Серед них буде й українська делегація. Так, стрічка "Порцелянова війна", в якій розповідається історія художників-керамістів з Харкова на початку повномасштабної війни, потрапила до номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".
Наразі Американська кіноакадемія ретельно готується до проведення урочистої церемонії. Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися зі всіма подробицями, які необхідно знати про "Оскар-2025". У добірці ви дізнаєтеся, де та о котрій можна подивитися церемонію, кому букмекери пророкують перемогу та чому захід опинявся під загрозою скасування.
Де та о котрій можна подивитися "Оскар-2025"
Урочиста церемонія вручення кінонагород відбудеться у ніч проти 3 березня, тобто з неділі на понеділок. Захід мине в Лос-Анджелесі, тож за місцевим часом початок запланований на 19:00. А от прихильникам події з України доведеться дочекатися пізньої ночі. За київським часом "Оскар" розпочнеться опівночі з передшоу, о 01:30 - трансляція червоного хідника, а вже о 02:00 – церемонія нагородження.
Церемонія вручення "Оскара" транслюватиметься в США на телеканалі ABC та вперше в прямому ефірі на американському потоковому VOD-сервісі Hulu. В Україні подію покажуть на "Суспільному Культура". Телеканал отримав ексклюзивне право на трансляцію чотирьох церемоній вручення кінонагород, включно з ювілейною 100-ю.
Тим часом редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на "Оскарі-2025", вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою повідомить, хто отримує омріяні статуетки.
Ведучі та гості церемонії
Цьогоріч "Оскар" довірили вести американському коміку Конану О'Браєну. Гумористові вперше випала нагода спробувати себе в такому амплуа. До цього два роки поспіль "Оскар" вів комік Джиммі Кіммел.
Чимало зірок тішитимуть гостей виступами на "Оскарі-2025". Аріана Гранде та Синтія Еріво виконають свої пісні із мюзиклу "Wicked: Чародійка", який представлений у 10 номінаціях.
Також організатори "Оскара" інтригують виступом співачок Doja Cat, LISA з Blackpink, Raye та Queen Latifah. Однак наразі не відомі подробиці їхніх номерів.
Номінанти на статуетку "Оскар-2025" та ставки букмекерів
Американська кіноакадемія оприлюднила повний список номінантів на "Оскар-2025" 23 січня, з їхнім повним списком можна ознайомитися за посиланням.
Наразі ж лідером за кількістю номінацій є французький фільм режисера Жака Одіара "Емілія Перес". Усього кримінальний мюзикл представлений в 13 категоріях. До речі, така кількість номінацій є рекордом для неангломовного фільму. Та це ще не все. Виконавиця головної ролі "Емілії Перес" – іспанка Карла Софія Гаскон – боротиметься за статуетку у категорії "Найкраща жіноча роль". Вона стала першою відкритою трансгендерною акторкою, що номінована на "Оскар".
Також лідерами серед номінацій є фільми "Бруталіст" та "Wicked: Чародійка", які представлені в 10 категоріях.
Букмекери вже визначилися зі своїми фаворитами. У номінації "Найкращий фільм" пророкують перемогу стрічці "Анора". Варто зазначити, що в картині знімається одіозний росіянин Юрій Борисов, який є фігурантом "Миротворця", незаконно відвідував окупований Крим, знімається в пропагандистських проєктах Росії та відмовчується про війну. У категорії "Найкращий режисер" пророкують перемогу творцю тієї ж "Анори" – американцеві Шону Бейкеру.
Найкращим актором, на думку букмекерів, має стати Едрієн Броуді, який знявся у фільмі "Бруталіст". А от перемогу у категорії "Найкраща жіноча роль" пророкують Демі Мур, яка зіграла головну роль у "Субстанції". Якщо прогнози здійсняться, то це буде перший "Оскар" у понад 40-річній кар'єрі акторки.
Україна на "Оскарі-2025"
Цьогоріч українська делегація теж буде на "Оскарі". Стрічка "Порцелянова війна" потрапила у номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм". Картина була створена у співпраці з українським режисером Славою Леонтьєвим та американським Бренданом Белломо.
"Порцелянова війна" розповідає про трьох художників-керамістів – Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко та приятеля Андрія Стефанова, яких повномасштабна війна застала в Харкові. Вони вирішують не покидати місто та залишилися під постійними ракетними обстрілами, аби протистояти ворогу. Слава Леонтьєв долучається до війська та разом з дружиною і другом створює порцелянові вироби, якими прикрашає зруйновані росіянами будівлі.
Скандали через "Оскар-2025"
Цьогоріч "Оскар" минає без особливих скандалів. Однак неабияке обурення викликає фільм "Анора". Річ у тім, що сюжет стрічки тісно переплітається з росіянами. В "Анорі" розповідається про секс-робітницю з Брукліна, яка закохалася в російського олігарха. До речі, на премії BAFTA актор Девід Теннант влучно висміяв це. Ба більше, у фільмі ще й знімаються росіяни. Особливо обурює Юрій Борисов, який відмовчується про російське вторгнення до України, живе в РФ та знімається там у проєктах, зокрема й пропагандистських, а також він незаконно відвідував анексований Росією Крим. Ба більше, росіянин ще й претендує на "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану". Однак у цій номінації перемогу пророкують Кірану Калкіну.
Також ходили плітки, що акторка Анджеліна Джолі образилася на Американську кіноакадемію. Вона зіграла у фільмі "Марія", однак не потрапила до жодної номінації. Акторка переконана, що таким чином їй мстять за скандальне розлучення з Бредом Піттом, мовляв, організатори "Оскара" стали на його бік. Однак це лише плітки з американського шоубізнесу, які нічим не підтверджені.
Загроза скасування урочистої церемонії
Цьогоріч "Оскар" за всю історію існування кінопремії опинився під загрозою скасування. Річ у тім, що в січні Лос-Анджелес сколихнули масштабні пожежі, які повністю випалили елітний район Пасіфік-Палісейдс. Через стихійне лихо двічі переносили оголошення номінантів.
Організатори "Оскара" замислювалися над тим, аби скасувати кінопремію. Річ у тім, що урочисту церемонію проводять із розмахом, однак були сумніви, чи доцільно витрачати чималі кошти, тоді як у Лос-Анджелесі через пожежі чимало місцевих залишилося без даху над головою, а десятки людей втратили свої життя. Організаторів навіть закликали скасувати "Оскар".
До слова, за всю майже 100-річну історію кінопремії урочисту церемонію жодного разу не скасовували. Єдине, що раніше "Оскар" двічі переносили - після вбивства доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого 1968 року та через повінь у Лос-Анджелесі 1938-го.
Врешті, після тривалих роздумів організатори "Оскара-2025" все ж таки вирішили, що урочистій церемонії кінопремії бути.
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