У ніч проти 3 березня відбудеться 97-ма за рахунком урочиста церемонія вручення кінонагород "Оскар-2025".

Захід мине традиційно в театрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі. Саме там відзначать кіномитців за досягнення у світі кіно за минулий 2024 рік. Загалом, "Оскар" збере чимало зірок Голлівуду. Серед них буде й українська делегація. Так, стрічка "Порцелянова війна", в якій розповідається історія художників-керамістів з Харкова на початку повномасштабної війни, потрапила до номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Статуетка "Оскара" / Фото: Associated Press

Наразі Американська кіноакадемія ретельно готується до проведення урочистої церемонії. Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися зі всіма подробицями, які необхідно знати про "Оскар-2025". У добірці ви дізнаєтеся, де та о котрій можна подивитися церемонію, кому букмекери пророкують перемогу та чому захід опинявся під загрозою скасування.

Де та о котрій можна подивитися "Оскар-2025"

Урочиста церемонія вручення кінонагород відбудеться у ніч проти 3 березня, тобто з неділі на понеділок. Захід мине в Лос-Анджелесі, тож за місцевим часом початок запланований на 19:00. А от прихильникам події з України доведеться дочекатися пізньої ночі. За київським часом "Оскар" розпочнеться опівночі з передшоу, о 01:30 - трансляція червоного хідника, а вже о 02:00 – церемонія нагородження.

Церемонія вручення "Оскара" транслюватиметься в США на телеканалі ABC та вперше в прямому ефірі на американському потоковому VOD-сервісі Hulu. В Україні подію покажуть на "Суспільному Культура". Телеканал отримав ексклюзивне право на трансляцію чотирьох церемоній вручення кінонагород, включно з ювілейною 100-ю.

Статуетка "Оскара" / Фото: Associated Press

Тим часом редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на "Оскарі-2025", вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою повідомить, хто отримує омріяні статуетки.

Ведучі та гості церемонії

Цьогоріч "Оскар" довірили вести американському коміку Конану О'Браєну. Гумористові вперше випала нагода спробувати себе в такому амплуа. До цього два роки поспіль "Оскар" вів комік Джиммі Кіммел.

Конан О’Браєн / Фото: Associated Press

Чимало зірок тішитимуть гостей виступами на "Оскарі-2025". Аріана Гранде та Синтія Еріво виконають свої пісні із мюзиклу "Wicked: Чародійка", який представлений у 10 номінаціях.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Також організатори "Оскара" інтригують виступом співачок Doja Cat, LISA з Blackpink, Raye та Queen Latifah. Однак наразі не відомі подробиці їхніх номерів.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Номінанти на статуетку "Оскар-2025" та ставки букмекерів

Американська кіноакадемія оприлюднила повний список номінантів на "Оскар-2025" 23 січня, з їхнім повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Наразі ж лідером за кількістю номінацій є французький фільм режисера Жака Одіара "Емілія Перес". Усього кримінальний мюзикл представлений в 13 категоріях. До речі, така кількість номінацій є рекордом для неангломовного фільму. Та це ще не все. Виконавиця головної ролі "Емілії Перес" – іспанка Карла Софія Гаскон – боротиметься за статуетку у категорії "Найкраща жіноча роль". Вона стала першою відкритою трансгендерною акторкою, що номінована на "Оскар".

Карла Софія Гаскон / Фото: Getty Images

Також лідерами серед номінацій є фільми "Бруталіст" та "Wicked: Чародійка", які представлені в 10 категоріях.

Букмекери вже визначилися зі своїми фаворитами. У номінації "Найкращий фільм" пророкують перемогу стрічці "Анора". Варто зазначити, що в картині знімається одіозний росіянин Юрій Борисов, який є фігурантом "Миротворця", незаконно відвідував окупований Крим, знімається в пропагандистських проєктах Росії та відмовчується про війну. У категорії "Найкращий режисер" пророкують перемогу творцю тієї ж "Анори" – американцеві Шону Бейкеру.

Шон Бейкер / Фото: Associated Press

Найкращим актором, на думку букмекерів, має стати Едрієн Броуді, який знявся у фільмі "Бруталіст". А от перемогу у категорії "Найкраща жіноча роль" пророкують Демі Мур, яка зіграла головну роль у "Субстанції". Якщо прогнози здійсняться, то це буде перший "Оскар" у понад 40-річній кар'єрі акторки.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Україна на "Оскарі-2025"

Цьогоріч українська делегація теж буде на "Оскарі". Стрічка "Порцелянова війна" потрапила у номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм". Картина була створена у співпраці з українським режисером Славою Леонтьєвим та американським Бренданом Белломо.

"Порцелянова війна" розповідає про трьох художників-керамістів – Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко та приятеля Андрія Стефанова, яких повномасштабна війна застала в Харкові. Вони вирішують не покидати місто та залишилися під постійними ракетними обстрілами, аби протистояти ворогу. Слава Леонтьєв долучається до війська та разом з дружиною і другом створює порцелянові вироби, якими прикрашає зруйновані росіянами будівлі.

Скандали через "Оскар-2025"

Цьогоріч "Оскар" минає без особливих скандалів. Однак неабияке обурення викликає фільм "Анора". Річ у тім, що сюжет стрічки тісно переплітається з росіянами. В "Анорі" розповідається про секс-робітницю з Брукліна, яка закохалася в російського олігарха. До речі, на премії BAFTA актор Девід Теннант влучно висміяв це. Ба більше, у фільмі ще й знімаються росіяни. Особливо обурює Юрій Борисов, який відмовчується про російське вторгнення до України, живе в РФ та знімається там у проєктах, зокрема й пропагандистських, а також він незаконно відвідував анексований Росією Крим. Ба більше, росіянин ще й претендує на "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану". Однак у цій номінації перемогу пророкують Кірану Калкіну.

Юра Борисов / Фото: Associated Press

Також ходили плітки, що акторка Анджеліна Джолі образилася на Американську кіноакадемію. Вона зіграла у фільмі "Марія", однак не потрапила до жодної номінації. Акторка переконана, що таким чином їй мстять за скандальне розлучення з Бредом Піттом, мовляв, організатори "Оскара" стали на його бік. Однак це лише плітки з американського шоубізнесу, які нічим не підтверджені.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Загроза скасування урочистої церемонії

Цьогоріч "Оскар" за всю історію існування кінопремії опинився під загрозою скасування. Річ у тім, що в січні Лос-Анджелес сколихнули масштабні пожежі, які повністю випалили елітний район Пасіфік-Палісейдс. Через стихійне лихо двічі переносили оголошення номінантів.

Статуетка "Оскара" / Фото: Getty Images

Організатори "Оскара" замислювалися над тим, аби скасувати кінопремію. Річ у тім, що урочисту церемонію проводять із розмахом, однак були сумніви, чи доцільно витрачати чималі кошти, тоді як у Лос-Анджелесі через пожежі чимало місцевих залишилося без даху над головою, а десятки людей втратили свої життя. Організаторів навіть закликали скасувати "Оскар".

До слова, за всю майже 100-річну історію кінопремії урочисту церемонію жодного разу не скасовували. Єдине, що раніше "Оскар" двічі переносили - після вбивства доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого 1968 року та через повінь у Лос-Анджелесі 1938-го.

Врешті, після тривалих роздумів організатори "Оскара-2025" все ж таки вирішили, що урочистій церемонії кінопремії бути.

Читайте також: