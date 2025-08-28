ТСН у соціальних мережах

Гламур
13
2 хв

"Оскар-2025": який фільм від України боротиметься за статуетку

Творці цього документального фільму вже привозили до України перший "Оскар".

Валерія Сулима
Статуетки "Оскара"

Статуетки "Оскара" / © Getty Images

Український оскарівський комітет обрав фільм, який представлятиме Україну на "Оскарі-2026" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

 За це право боролися вісім стрічок. Врешті, оскарівський комітет обрав документальну стрічку режисера Мстислава Чернова - "2000 метрів до Андріївки". Саме ця документальна картина, світова прем'єра якої відбулася у січні 2025 року, представлятиме Україну в категорії "Найкращий повнометражний фільм".

"Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід – крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя", - йдеться в повідомленні оскарівського комітету.

Фільм Мстислава Чернова представлятиме Україну на "Оскарі-2026" / © facebook.com/ukraine.oscars

Фільм Мстислава Чернова представлятиме Україну на "Оскарі-2026" / © facebook.com/ukraine.oscars

У фільмі "2000 метрів до Андріївки" показують реалії війни від обличь військових. Мстислав Чернов разом із колегою з Associated Press Олексієм Бабенком супроводжували українську бригаду, яка пробивається приблизно через 2000 метрів щільно укріпленого лісу, виконуючи бойове завдання зі звільнення захопленого Росією села Андріївка. У стрічці поєднуються авторські кадри, відео з боді-камер військових та моменти особистих роздумів

"Це честь для нас представляти Україну в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли від самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним", - говорить Чернов.

Загалом, стрічка вже встигла вибороти нагороди на кінофестивалях Sundance у січні 2025 року та Docudays UA. Вже 16 грудня цього року стане відомо, чи потрапив фільм у "шортлист" премії "Оскар".

Зазначимо, 2024 року Мстислав Чернов привіз до України перший "Оскар". Його фільм "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

13
