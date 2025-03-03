"Оскар-2025": переможець Едрієн Броуді зробив важливу заяву просто на сцені

Церемонія нагородження "Оскар-2025" добігла свого кінця.

Найкращим актором було визнано Едрієна Броуді за його роль у фільмі "Бруталіст". Це вже друга його статуетка. Після оголошення ім'я переможця зірка піднявся на сцену з особливою промовою вдячності перш за все близьким і команді. Далі час знаменитості на промову вичерпався й залунала музика, але він попросив зачекати.

Після цього Броуді щемливо подякував батькам за "такий міцний фундамент поваги, доброти та натхнення, і сили, щоб йти до цієї мрії". І далі зачепив важливий політичний аспект, привернувши увагу світової спільноти до досягнення миру на землі та якнайскорішого її відновлення після досягнення справедливості.

Броуді зазначив, що він був на сцені "знову, щоб представити затяжні травми та наслідки війни та систематичного гноблення, антисемітизму, расизму та іншого".

Едрієн Броуді / Фото: Associated Press

"Я молюся про здоровіший, щасливіший і більш інклюзивний світ. Я вірю, що якщо минуле може нас чомусь навчити, то це нагадування не залишати ненависть без контролю. Давайте боротися за те, що є правильним. Продовжуйте усміхатися, продовжуйте любити один одного. Давайте відбудовувати все разом. Дякую", - наголосив у промові лауреат премії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо ім'я найкращої акторки – нею стала зірка зі скандального фільму, де знімалися росіяни.

Читайте також: