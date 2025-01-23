"Оскар-2025": український фільм "Порцелянова війна" потрапив у номінацію

Другий рік поспіль український фільм потрапляє до номінації на "Оскар". Цього разу за статуетку боротиметься документальна стрічка "Порцелянова війна".

Так, сьогодні, 23 січня, оргкомітет кінопремії нарешті оголосив список усіх номінантів. Серед претендентів на "Оскар-2025" опинився й український фільм. Йдеться про стрічку "Порцелянова війна", яка була створена американським та харківським режисерами Бренданом Белломо та Славою Леонтьєвим. Картина боротиметься за перемогу в номінації "Документальний повнометражний фільм".

Зазначимо, в центрі сюжету "Порцелянової війни" лежить історія про трьох українських митців – Славу, його дружину Анну та приятеля Андрія. Вони, попри початок повномасштабної війни та постійні обстріли міста, вирішують залишитися в Харкові. Слава служить у війську, а також разом із дружиною та приятелем бореться з ворогом за допомогою мистецтва – створює порцелянові вироби та прикрашає ними зруйновані будівлі.

До слова, це другий рік поспіль український фільм потрапляє до номінації "Документальний повнометражний фільм". Торік стрічка Мстислава Чернова – "20 днів у Маріуполі" – принесла Україні перший "Оскар". Щоправда, як зазначив режисер, не такою ціною він хотів би здобути перемогу.

Нагадаємо, через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі урочиста церемонія "Оскара" вперше за всю історію опинилася під загрозою скасування. Однак організатори все ж таки вирішили провести кінопремію, як і планувалося, а саме 2 березня.

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