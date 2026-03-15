"Оскар-2026": де та коли дивитися, ставки букмекерів та гучні скандали довкола номінантів

Статуетки "Оскара" / © Getty Images

Вже 15 березня відбудеться найгучніша подія в світі кіно – урочиста церемонія вручення статуеток "Оскара-2026".

Це вже 98-ма за рахунком кінопремія. Захід традиційно мине в театрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі. Саме там відзначать нагородами кіномитців за досягнення в галузі кінематографії за 2025 рік. Наразі за кількістю номінацій, а саме 16, лідирує стрічка "Грішники", що була зрежисована Раяном Куглером. Ба більше, картина виявилась рекордсменкою на "Оскарі". Річ у тім, що у жодного фільму ще не було стільки номінацій.

Раян Куглер / © Associated Press

Імена лауреатів "Оскара-2026" стануть відомі вже 15 березня. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій та першою повідомлятиме про найцікавіші моменти і хто ж отримує омріяну статуетку. А поки ж пропонуємо дізнатися, де та о котрій дивитися "Оскар", які скандали виникли перед кінопремією та які ставки на переможців зараз у букмекерів.

Де та о котрій дивитися "Оскар-2026"

Церемонія вручення кінопремій "Оскар" традиційно відбудеться у неділю. Цьогоріч захід припадає на 15 березня. "Оскар-2026" відгримить у театрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі. За місцевим часом церемонія розпочнеться о 16:00, а за київським – 16 березня о 01:00. Щоправда, 00:30 глядачі вже зможуть насолоджуватися переглядом "червоного хідника".

"Оскар-2026" транслюватиме в США телеканал ABC. Проте, починаючи від 2029 року, урочиста церемонія буде доступною до безкоштовного перегляду на YouTube.

Українські прихильники "Оскара" зможуть переглянути подію на телеканалі "Суспільне Культура", який отримав ексклюзивні права на трансляцію чотирьох церемоній вручення кінонагород, в тому числі й ювілейну 100-ту.

Ведучі "Оскара-2026" та хто став коментатором від України

Цьогоріч ведучий "Оскара" лишився незмінним. Захід вже другий рік поспіль вестиме американський комік Конан О'Браєн.

Конан О'Браєн / © Associated Press

Чимало зірок Голлівуду допомагатимуть йому вручати статуетки лауреатам. Зокрема, цю місію довірили Гвінет Пелтроу, Роберту Дауні-молодшому, Енн Гетевей, Едріану Броуді, Кірану Калкіну, Крісу Евансу, Демі Мур та іншим.

Демі Мур / © Associated Press

До речі, вже відомо, хто став коментатором "Оскара-2026" від України. Цю місію довірили українському актору Олексію Гнатковському. Саме він коментуватиме передшоу, "червоний хідник" та безпосередньому саму урочисту церемонію.

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Номінанти на "Оскар-2026" та ставки букмекерів щодо лауреатів

Американська кіноакадемія оголосили повний список номінантів на "Оскар-2026" 22 січня. З їхнім повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Наразі найбільшу кількість номінацій зібрав історичний надприродний фільм жахів "Грішники". Стрічка представлена у 16 категоріях. Що цікаво, картина стала абсолютною рекордсменкою за кількістю номінацій, адже раніше лідирували фільми "Все про Єву", "Титанік" та "Ла-Ла Ленд", в яких було 14.

А тим часом американський актор Тімоті Шаламе став наймолодшим, кого тричі за час кінокар'єри номіновували на "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль".

Тімоті Шаламе / © Associated Press

Поки ж кіномитці готуються та хвилюються, хто ж отримає омріяні статуетки, то букмекери вже представили прогнози на лауреатів. Раніше в букмекерських ставках лідирував фільм "Одна битва за іншою". Нині ж перемогу пророкують стрічці "Грішники".

Що стосується "Найкращої чоловічої ролі", то припускають, що лауреатом стане Майкл Бекарі Джордан ("Грішники"), а в категорії "Найкраща жіноча роль" – Джессі Баклі ("Гамнет").

Джессі Баклі / © Associated Press

За прогнозами букмекерів, "Найкращим режисером" мав стати Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою"), а нині ж лідирує Раян Куглер ("Грішники").

Пол Томас Андерсон / © Associated Press

Скандали на "Оскарі-2026"

98-ма церемонія "Оскара" не минає без скандалів. Українських прихильників кінопремії обурює те, що в категорії "Найкращий документальний фільм" представлена стрічка "Містер Ніхто проти Путіна". Хоч картина й вважається датсько-чеською, проте вона створена колишнім педагогом із РФ Павлом Таланкіним. У фільмі розповідається, як у російських школах учням насаджується пропаганда, що, за оцінками критиків, просуває небезпечний образ "хороших росіян".

Окрім того, серед номінацій є анімаційна робота "Три сестри". Питання викликає творець стрічки – режисер Костянтин Бронзіт, який свого часу отримував нагороди з рук путіна та не засуджував російську агресію проти України.

Окрім того, в епіцентрі скандалу нещодавно й опинився актор Тімоті Шаламе, який розкритикував балет та оперу, натякнувши, що це "нецікаве та непотрібне" мистецтво. Що цікаво, такі скандальні висловлювання артист видав ще до голосування за лауреатів "Оскара", тож, кінокритики припускають, що це могло вплинути на результати.