Оскар 2026 – названо найкращий фільм

Пол Томас Андерсон / © Associated Press

Щойно на урочистій церемонії вручення найпрестижнішої кінопремії у світі кіно "Оскар" розкрили, який фільм визнали найкращим.

У номінації "Найкращий фільм" було представлено 10 картин. На "Оскар-2026" претендували "Бугонія", "F1", "Франкенштейн", "Гамнет", "Марті Супрім. Геній комбінацій", "Одна битва за іншою", "Таємний агент", "Сентиментальна цінність", "Грішники", "Потягові мрії". Лише одній картині вдалося підкорити серця членів Американської академії кіномистецтв, які й голосували за переможця.

Так, у номінації "Найкращий фільм" статуетку отримує картина "Одна битва за іншою", що була створена режисером Полом Томом Андерсоном.

Отже. цьогоріч головну нагороду забрала американська епічна чорна комедія з елементами триллеру. Головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо, який бу номінований на "Оскар-2026", та Шон Пенн, якому присвоїли статуетку за "Найкращу другорядну роль". Проте він цьогоріч проігнорував церемонію та не з'явився на врученні нагороди.