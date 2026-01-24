"Оскар-2026" номінував фільм про росіян та улюбленця Путіна: актор Рудинський гнівно відреагував

Олександр Рудинський, "Оскар-2026"

Реклама

Український актор Олександр Рудинський, який здобув міжнародну впізнаваність завдяки проєктам Netflix, не стримав емоцій після оголошення номінантів на премію «Оскар-2026».

Артист різко висловився щодо того, що фільми про війну в Україні залишилися поза ключовими номінаціями, тоді як російські роботи знову отримали майданчик на світовій сцені. У своєму дописі в Instagram Рудинський зізнався, що ситуація стала для нього особистим ударом і викликає глибоке внутрішнє неприйняття.

«Іноді наші мрії можуть не здійснюватися. Чи випадковість це, що жоден з трьох фільмів про війну в Україні не отримав номінацію? Не знаю. Але це наша реальність. Реальність, в якій історія про шкільного вчителя з Челябінської області є в номінації. А „2000 тисячі метрів до Андріївки“ — ні. Розпач. Не зрозумію цього до кінця свого життя», — написав обурений актор.

Реклама

Рудинський наголосив, що особливо боляче усвідомлювати ігнорування українських історій на тлі повномасштабної війни. Водночас він пообіцяв, що не збирається мовчати й ще скаже своє слово у світовому кінопросторі

Олександр Рудинський / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Цікаво, що раніше документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» й анімаційна короткометражка «Я померла в Ірпені» потрапили до шортлистів «Оскара-2026». Однак на фінальному етапі жодна з цих робіт не отримала номінації. Повз основний список пройшов і британський фільм «Камінь, ножиці, папір», присвячений війні в Україні, у якому зіграв сам Рудинський. Утім, актор окремо подякував міжнародній команді цієї стрічки, підкресливши, що для нього було честю брати участь у проєкті, який говорить про трагедію його країни чесно й без прикрас.

Але при цьому всьому серед номінантів цинічно опинилися роботи, пов’язані з Росією. У категорії «Найкращий документальний фільм» представлено стрічку «Mr. Nobody Against Putin», створену колишнім педагогом із РФ Павлом Таланкіним. Фільм демонструє, як у російських школах насаджується кремлівська пропаганда, але водночас, за оцінками критиків, просуває небезпечний образ «хороших росіян».

Ще більше запитань викликала поява в номінаціях анімаційної роботи «Три сестри» режисера Костянтина Бронзіта. Відомо, що автор фільму отримував державні нагороди від Володимира Путіна та жодним чином не засуджував повномасштабну війну проти України.

Реклама

Нещодавно стала відома добірка претендентів на антипремію «Золота малина» — сатиричну відповідь на престижний «Оскар». У списку опинилися картини, які публіка назвала головними провалами року, а також актори та акторки, чиї роботи спричинили найбільше обговорень і критики.